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وفاة كاتب مسلسل «أبناء ولكن» بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
جابر عبد السلام وابنته
جابر عبد السلام وابنته
توفي السيناريست جابر عبد السلام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وكتبت ابنته أمل عبر حسابها على «فيسبوك»:" ربنا استرد وديعته في الجنة يا حبيبي إن شاء الله"، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. جابر عبد السلام هو مؤلف مسلسل "أبناء ولكن"، الذي قام ببطولته كل من تيسير فهمي وهالة فاخر ومحمد السبع وعبلة كامل وهادي الجيار، وهو من إخراج رضا النجار، كما تعاون مع الفنانة نادية الجندي من خلال فيلم "48 ساعة في إسرائيل"، الذي صدر عام 1998، من إخراج نادر جلال.
قدم أيضا جابر العديد من الأعمال مع كبار الفنانين منهم محمود عبد العزيز في فيلم "خليل بعد التعديل"، وشارك فى بطولة العمل أيضا ليلي علوي، وسعاد نصر ونعيمة الصغير، ودارت قصته حول خليل الذي يتقدم في عمله بسبب كفاءته، وبعد الترقية يعجب بسكرتيرته الجديدة هالة وينبهر بأسلوب حياتها. وتعاون مع الفنان سعيد صالح
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«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
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أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
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عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.
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4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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