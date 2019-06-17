وفاة كاتب مسلسل «أبناء ولكن» بعد صراع مع المرض

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

جابر عبد السلام وابنته

توفي السيناريست جابر عبد السلام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وكتبت ابنته أمل عبر حسابها على «فيسبوك»:" ربنا استرد وديعته في الجنة يا حبيبي إن شاء الله"، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. جابر عبد السلام هو مؤلف مسلسل "أبناء ولكن"، الذي قام ببطولته كل من تيسير فهمي وهالة فاخر ومحمد السبع وعبلة كامل وهادي الجيار، وهو من إخراج رضا النجار، كما تعاون مع الفنانة نادية الجندي من خلال فيلم "48 ساعة في إسرائيل"، الذي صدر عام 1998، من إخراج نادر جلال.

قدم أيضا جابر العديد من الأعمال مع كبار الفنانين منهم محمود عبد العزيز في فيلم "خليل بعد التعديل"، وشارك فى بطولة العمل أيضا ليلي علوي، وسعاد نصر ونعيمة الصغير، ودارت قصته حول خليل الذي يتقدم في عمله بسبب كفاءته، وبعد الترقية يعجب بسكرتيرته الجديدة هالة وينبهر بأسلوب حياتها. وتعاون مع الفنان سعيد صالح