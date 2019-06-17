4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال