«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

هشام عزمي أمين عام الأعلى للثقافة

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يعقب الجلسة الافتتاحية بدء الجلسة الأولى في تمام الثانية عشرة وحتى الواحدة والنصف ظهرا، ويديرها الدكتور عصام هلال، ويتم خلالها تكريم الدكتورة كوثر حسين كوجك، والدكتور فيليب إسكاروسى، ويتحدث فيها «صلاح خضر، الدكتور محمود الضبع، الدكتور كمال مغيث، الدكتور أحمد يوسف سعد». وفي الساعة

يعقب الجلسة الافتتاحية بدء الجلسة الأولى في تمام الثانية عشرة وحتى الواحدة والنصف ظهرا، ويديرها الدكتور عصام هلال، ويتم خلالها تكريم الدكتورة كوثر حسين كوجك، والدكتور فيليب إسكاروسى، ويتحدث فيها «صلاح خضر، الدكتور محمود الضبع، الدكتور كمال مغيث، الدكتور أحمد يوسف سعد».



وفي الساعة الثانية تبدأ فعاليات الجلسة الأخيرة برئاسة الدكتور محمد المفتي، وتشهد محادثات الدكتورة أسماء غيث، والدكتورة عزة عبد السميع، فضلا عن تكريم الدكتور فايز مراد مينا، وعبد السميع سيد أحمد.



وجدير بالذكر أنه في مطلع شهر مايو الماضي أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارا بانتداب الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق، لتسيير منصب أمين عام المجلس لحين اختيار أمين عام جديد، بدلا من الدكتور سعيد المصري لبلوغه سن التقاعد.



