أولياء الأمور يحاولون تهريب هواتف لأبنائهم بالثانوية

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

صورة أرشيفية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة في مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي والديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولات بعض أولياء الأمور تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمولة لهم عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، حيث تدخلت الخدمة الأمنية، وتم منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، توافر الأجواء الملائمة للطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم وتوفير مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه. وشدد المحافظ، على تشديد الإجراءات المتعلقة بنقل الصناديق الخاصة بأسئلة الامتحانات