نجوم يعافرون للعودة.. إلهام شاهين تحضر مفاجأة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تحضيرها لمشروع درامي جديد، تعود به إلى الشاشة الصغيرة بعد أن غابت عنها لسنوات، كما فجرت مفاجأة عن أبطال المسلسل.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

هناك هاجس لدى الفنانين من الوصول إلى مرحلة متقدمة بالعمر، وابتعاد الأضواء والشهرة عنهم، وأن يصبح تواجدهم في السينما والدراما محصورا على تقديم أدوار معينة، في الغالب تكون ثانوية وغير مؤثرة، ولذا، هناك محاولات دائمة من النجوم الكبار للعودة إلى الساحة الفنية، لكن بأعمال تناسب تاريخهم الطويل، بعضهم يلجأ إلى الإنتاج لأنفسهم حتى يضمنوا صدارة العمل، وليس دور السنيد. وهناك محاولات متعثرة تخرج من وقت لآخر من بعض الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة سواء فى الدراما والسينما، وأغلبها تواجه صعوبات شديدة.

إلهام شاهين.. تقلب فى دفاترها القديمة ومن بين الفنانين الذين يحاولون العودة إلى الساحة، تأتي الفنانة إلهام شاهين، التي كشفت خلال لقائها ببرنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن تحضيرها مسلسلا جديدا عن قصة فيلم «يا دنيا يا غرامي» الذى أنتج عام 1995، على أن يكون تكملة لقصة

إلهام شاهين.. تقلب فى دفاترها القديمة

ومن بين الفنانين الذين يحاولون العودة إلى الساحة، تأتي الفنانة إلهام شاهين، التي كشفت خلال لقائها ببرنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن تحضيرها مسلسلا جديدا عن قصة فيلم «يا دنيا يا غرامي» الذى أنتج عام 1995، على أن يكون تكملة لقصة الفيلم، منوهة بأن العمل سيشارك فيه بطلتا الفيلم، ليلى علوي وهالة صدقي، وهي من ستنتجه.

إلهام سجلت آخر ظهور لها أمام الشاشة الصغيرة منذ 3 سنوات، فى مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس.

تعد الفنانة هالة صدقي هى الوحيدة بين نجمات فيلم «يا دنيا يا غرامي»، التي تشارك بشكل مستمر فى الدراما، وشاركت في بطولة مسلسل «بركة»، الذي عرض في رمضان الماضي، ونالت إشادة واسعة من النقاد، بينما كان مسلسل «هي ودافنشي»، الذى عرض فى رمضان 2016، آخر أعمال ليلى علوي، حتى فيلمها «التاريخ السري لكوثر» لم يخرج للنور، رغم انتهاء تصويره.

«يا دنيا ياغرامي» من تأليف محمد حلمي هلال وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور قصته حول 3 فتيات على درجة كبيرة من الجمال فاتهن سن الزواج، وحصل الفيلم على جوائز عديدة، من بينها: أفضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي الدولي، وأفضل ممثلة في مهرجان مونتريال للفنانة ليلى علوي، بينما حصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي.

اقرأ ايضا| إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

سميرة أحمد.. تصر على العودة رغم الصعوبات

وفى أكتوبر 2017، أعلنت الفنانة سميرة أحمد عن نيتها العودة إلى الدراما التي قاطعتها سنوات طويلة، وكان مسلسل «ماما فى القسم» الذى عرض فى 2010، آخر عمل فني لها.

سميرة تحدثت بحماس شديد عن المسلسل الذي اختارته لتعود به، وعن فرحتها بالوقوف أمام الكاميرا من جديد، لكن يبدو أن تلك العودة لم يحِن موعدها حتى الآن.

فكان من المفترض أن ينافس مسلسل «بالحب هنعدي» الذى يتشارك بطولته كل من «يوسف شعبان، حسن يوسف، هادي الجيار وحسين فهمي» فى رمضان 2018، لكن بشكل مفاجئ فى فبراير من العام نفسه، خرج المنتج صفوت غطاس، مالك شركة «سبوت 2000 للإنتاج السينمائي»، ليؤكد تأجيل المسلسل لأسباب إنتاجية.

لم يكن المسلسل الذي يكتبه يوسف معاطي وتخرجه رباب حسين، يسجل عودة سميرة أحمد فقط، بل أيضا للفنان يوسف شعبان، الذى لم يشارك فى أى عمل درامي خلال السنوات الأربعة الماضية، وأقنعته (سميرة) بالمشاركة رغم أنه كان قد قرر الابتعاد عن التمثيل، بسبب عدم رضاه عن الأعمال الفنية المقدمة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى عدم تقدير مسيرته الفنية، وأيضا كان ليشهد عودة حسن يوسف بعد غياب منذ مسلسل «قضاة عظماء» الذى عرض قبل عامين.

قد يهمك| «بالحب هنعدي»..سميرة أحمد تجتمع مع الكبار والعائدين من الاعتزال

وبعد أن فقد الجمهور الأمل فى خروج هذا المسلسل إلى النور، خاصة بعد مرور نحو عامين على إعلان المشروع؛ جددته الفنانة سميرة أحمد بتصريح كشفت فيه إن المشروع لم يُلْغَ، وإنهم يستعدون لتصوير العمل بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن يدخل ضمن خريطة العرض برمضان 2020.

نادية الجندي.. تختار أفلام الجاسوسية لاستعادة مجدها

وكان مسلسل «أسرار» هو آخر عمل درامي للفنانة نادية الجندي، والذى عرض قبل 4 أعوام ولم يحقق نجاحا، بينما يعد فيلم «الرغبة» آخر ظهور سينمائي لها مع إلهام شاهين، والذى سقط ولم يحقق نجاحا، وتبادل الثنائي الاتهامات بأن كلا منهما سبب فى فشله، وذلك عام 2002، ولم تكرر «الجندي» التجربة مرة أخرى، ربما لأنها لا تنسى إخفاقها الأخير، ولكن فى ديسمبر 2018، أعلنت عن عودتها مع المنتج محمد مختار، وزوجها السابق، إلى السينما بفيلم من ملف المخابرات المصرية، بعد غياب 16 عاما، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر أي ملامح للمشروع الفني.

اقرأ ايضا| نادية الجندي والوسط الفني.. خلافات واتهامات

ولكن ربما يتجدد الحديث عن الفيلم مرة أخرى، خاصة بعد أن نشرت نادية الجندي صورة تجمعها بالمنتج محمد مختار، على حسابها بـ«انستجرام» من كواليس تكريمهما بالدورة الرابعة من مهرجان «الزمن الجميل» الذى يقام بلبنان، وعلقت على الصورة: «تكريمنا أنا ومحمد مختار اليوم من لبنان في مهرجان الزمن الجميل، المنتج اللي قدم أهم أعمال في تاريخ السينما المصرية».

فى النهاية.. هؤلاء الفنانون قدموا أعمالا لا تزال عالقة فى أذهان المشاهدين، وعودته إلى الدراما والسينما قد تثري المحتوى الدرامي خاصة مع حرص أغلبهم على تقديم أعمال ذات قيمة.