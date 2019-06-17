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نجوم يعافرون للعودة.. إلهام شاهين تحضر مفاجأة

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تحضيرها لمشروع درامي جديد، تعود به إلى الشاشة الصغيرة بعد أن غابت عنها لسنوات، كما فجرت مفاجأة عن أبطال المسلسل.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هناك هاجس لدى الفنانين من الوصول إلى مرحلة متقدمة بالعمر، وابتعاد الأضواء والشهرة عنهم، وأن يصبح تواجدهم في السينما والدراما محصورا على تقديم أدوار معينة، في الغالب تكون ثانوية وغير مؤثرة، ولذا، هناك محاولات دائمة من النجوم الكبار للعودة إلى الساحة الفنية، لكن بأعمال تناسب تاريخهم الطويل، بعضهم يلجأ إلى الإنتاج لأنفسهم حتى يضمنوا صدارة العمل، وليس دور السنيد. وهناك محاولات متعثرة تخرج من وقت لآخر من بعض الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة سواء فى الدراما والسينما، وأغلبها تواجه صعوبات شديدة.
إلهام شاهين.. تقلب فى دفاترها القديمة ومن بين الفنانين الذين يحاولون العودة إلى الساحة، تأتي الفنانة إلهام شاهين، التي كشفت خلال لقائها ببرنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، عن تحضيرها مسلسلا جديدا عن قصة فيلم «يا دنيا يا غرامي» الذى أنتج عام 1995، على أن يكون تكملة لقصة
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فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
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نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»

نقترب من انتهاء الأسبوع الأول على عرض أفلام عيد الفطر لعام 2019، والنتيجة لا تزال فى صالح الفنان أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا» الذى اقتربت إيراداته من 30 مليون جنيه، ليثبت أنه نجم نجح أن يلمع فى السماء خلال السنوات الأخيرة بعد أن كتب له مسلسل «كلبش» شهادة ميلاد جديدة، تحول بعدها إلى بطل ذكى يعرف كيف يختار ما يناسبه، وحتما هناك فضل لتميمة حظه المخرج بيتر ميمى، شريك النجاح دائما. ويلى «كازابلانكا»، «الممر» بطولة أحمد عز الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، معلنًا عودة الأفلام الحربية، الذى فاق التوقعات ورفع سقف الطموحات بالسينما المصرية.
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من هي ميشيل حجل التي نعاها نجوم لبنان؟

توفيت ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، لتصيب الصدمة، الكثير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين، الذين خرجوا ينعونها على صفحاتهم، منهم؛ الإعلامي نيشان، الذى كتبت: «مش كل قصة سرطان نهايتها وردية.. ميشيل حجل أثرت بالكل وعملت درس بالمقاومة وفلت»، بينما قال الفنان رامي عياش: «ما أخبث هل المرض عندما ينتصر على الإرادة رحمها الله وتقبلها»، بينما نعتها ديانا حداد، بهذه الكلمات: «رحلت ميشيل حجل وتركت وراءها أهلها وخطيبها وكل من دعى لها بالشفاء من المرض».
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عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
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«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
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قصة من أرشيف أسامة أنور عكاشة.. «امرأة من زمن الحب»

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، الذي كتب أغلب الملاحم الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري، مثل ليالي الحلمية، زيزينيا، أهالينا، عفاريت السيالة، الهجامة، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، وقد قال النقاد والكتاب والصحفيون في هذه الروائع، وكتبوا أيضًا ما يصعب عده، لكننا في التقرير التالي سنلقي الضوء على قصة أحد أعمال "عكاشة"، التي ربما لا يعلم الجمهور الكثير عنها، ألا وهو المسلسل الشهير «امرأة في زمن الحب»، الذي ألفه أصلًا لأجل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.
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