«615 و 609» لاسلكي.. رحلة سقوط هاربين من 32 سنة سجن

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

حملة أمنية

شنّت قوات أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتمكنت إدارة تأمين الطرق من ضبط هاربين من أحكام بالسجن تجاوزت الـ32 عاما، وأوضحت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن القول الأمني 615 لاسلكي رئاسة النقيب أحمد جامع الضابط بإدارة تأمين أكتوبر مباحث، والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "جهاد. ز. ا" 40 سنة، عاطل، ومقيم في المعادي، وتبين من الفحص الجنائي أنه محكوم عليه في 28 قضية "شيك – إيصال امانة" بإجمالي 28 سنة وشهرين سجن.

كما تمكن القول الأمني 609 لاسلكي برئاسة الملازم أول عمرو الورداني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بمنطقة الحي السادس دائرة قسم ثاني أكتوبر، من ضبط "حسين. ا. ع" 35 سنة عاطل، ومقيم بالمرج ومحكوم عليه في 3 قضايا "إيصال أمانة – ضرب – تبديد" بإجمالي 4 سنوات و6 شهور. المتاجرة بقوت الغلابة