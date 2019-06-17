جريمة

«615 و 609» لاسلكي.. رحلة سقوط هاربين من 32 سنة سجن

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
شنّت قوات أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتمكنت إدارة تأمين الطرق من ضبط هاربين من أحكام بالسجن تجاوزت الـ32 عاما، وأوضحت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن القول الأمني 615 لاسلكي رئاسة النقيب أحمد جامع الضابط بإدارة تأمين أكتوبر مباحث، والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "جهاد. ز. ا" 40 سنة، عاطل، ومقيم في المعادي، وتبين من الفحص الجنائي أنه محكوم عليه في 28 قضية "شيك – إيصال امانة" بإجمالي 28 سنة وشهرين سجن.
كما تمكن القول الأمني 609 لاسلكي برئاسة الملازم أول عمرو الورداني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بمنطقة الحي السادس دائرة قسم ثاني أكتوبر، من ضبط "حسين. ا. ع" 35 سنة عاطل، ومقيم بالمرج ومحكوم عليه في 3 قضايا "إيصال أمانة – ضرب – تبديد" بإجمالي 4 سنوات و6 شهور. المتاجرة بقوت الغلابة
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محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
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حملات-ازاله (3)

شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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