إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم الثالث
تحرير:محمد عبد المنعم
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
الممر
لليوم الثالث على التوالي تصدر فيلم الممر شباك تذاكر موسم عيد الفطر، أمس الأحد، بإيراد وصل إلى مليون و791 ألفا و746 جنيها. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ما زال فيلم "كازابلانكا" المتصدر للمنافسة منذ أول يوم متراجعا للمركز الثاني محققا مليونا و533 ألفا و364 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي.
المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد 545 ألفا و857 جنيها
ما زال فيلم "كازابلانكا" المتصدر للمنافسة منذ أول يوم متراجعا للمركز الثاني محققا مليونا و533 ألفا و364 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي.
المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد 545 ألفا و857 جنيها وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد ثروت"، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
وفي المركز الرابع يأتي فيلم "حملة فرعون" محققا إيرادا بلغ 208 آلاف و155 جنيها، وهو بطولة عمرو سعد وروبي، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
ولا يزال فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، في المركز الأخير، محققا 93 ألفا و902 جنيه، وهو من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.
وبلغ الإيراد الإجمالي لكل الأفلام 4 ملايين و173 ألفا.