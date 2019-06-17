تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

التصريحات تؤكد التخطيط لاستهداف مضخات النفط لتدمير الصناعة في دول التحالف العربي وامتلاك الحوثيون صواريخ قادرة على تهديد عمق دول التحالف والوصول لأي نقطة في دول الخليج

تحرير:أحمد مطاوع ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

عبد الملك الحوثي

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.

وأضافت المواقع الإخبارية، أن المشاط، قال في تصريحاته إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص.. وإنه البداية لتدمير الصناعة النفطية في الدول المتحالفة ضد الحوثي"، مشددا على أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على "تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج". وذكرت المواقع