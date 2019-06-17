تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها
التصريحات تؤكد التخطيط لاستهداف مضخات النفط لتدمير الصناعة في دول التحالف العربي وامتلاك الحوثيون صواريخ قادرة على تهديد عمق دول التحالف والوصول لأي نقطة في دول الخليج
تحرير:أحمد مطاوع
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
عبد الملك الحوثي
تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
وأضافت المواقع الإخبارية، أن المشاط، قال في تصريحاته إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص.. وإنه البداية لتدمير الصناعة النفطية في الدول المتحالفة ضد الحوثي"، مشددا على أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على "تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".
وذكرت المواقع
وأضافت المواقع الإخبارية، أن المشاط، قال في تصريحاته إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص.. وإنه البداية لتدمير الصناعة النفطية في الدول المتحالفة ضد الحوثي"، مشددا على أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على "تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".
وذكرت المواقع التي نشرت الخبر، ومنها "روسيا اليوم" ومواقع تركية، أنها نقلت التصريحات عن وكالة "سبأ" اليمنية التي تخضع لإدارة الحوثيين، مشيرة إلى أنها كانت في لقاء للمسؤول الحوثي، مع قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة.
لكن سرعان ما أصدرت وكالة أنباء سبأ، بيانا عاجلا ومقتضبا، قالت فيه: "تعرض موقع وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، لاختراق من قبل قراصنة، ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".
في البداية لم يفهم إلى أي خبر يشير البيان، ومن هم القراصنة المقصودون من الاتهام، حتى خرج وزير إعلام جماعة الحوثيين، ضيف الله الشامي، ليعلق على الاختراق، كاشفا مزيد من التفاصيل، إذ اتهم دولا رافضة لجماعته -لم يشر إليها بالاسم-، بأنها قامت "باختراق إلكتروني ونشرت خبرا لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق معدودة".
ولم يقدم وزير إعلام الحوثي أي دليل واضح يدعم اتهامه، لكنه كشف عن الخبر، مؤكدا أنه يخص التصريحات المنسوبة "للرئيس مهدي المشاط"، مشددا على أنه "غير صحيح وسنجري تحقيقا كاملا في ذلك".
وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة وكالة سبأ ورئيس التحرير محمد المنصور، أنه تم استعادة موقع الوكالة بعد أن "تم اختراقه من قبل جهات معادية، ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط". مشيرا إلى أن الفريق الهندسي بالوكالة قام باتخاذ اللازم.
الغريب أن الشبكات الإخبارية التي نشرت التصريحات لم تحذف محتوى الخبر الذي تبرأت منه وكالة سبأ، أو تعدل متنه بالتنويه بتفاصيل القصة، على مدى نحو 3 ساعات تقريبا، على الرغم من بيان الوكالة، وتأكيد وزير إعلام الحوثي أن الخبر لم يستمر على موقع "سبأ"، الذي تسيطر على إدارته ومحتواه الجماعة الموالية لإيران، سوى دقائق معدودة، وسرعان ما تم حذفه.
وما يثير الشكوك أيضا هو سرعة نقل التصريحات المنسوبة للمسؤول الحوثي البارز، على مواقع إخبارية بعينها، على الرغم من سرعة حذفها من الوكالة خلال بضع دقائق.
ووصلت التهديدات الحوثية على السعودية في الفترة الأخيرة إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة.
وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران بمزيد من الهجمات وسط حالة من التباهي بالعمليات العدائية الأخيرة التي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي أن الحركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية.
وهدد المتحدث الرسمي باسم ميليشيات الحوثي المسلحة، الرياض، في تغريدة أمس، جاء نصها: "نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما، طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، حسب رويترز.
وكثف الحوثيون، في الفترة الأخيرة، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضد مدن سعودية، حيث شنوا الشهر الماضي هجمات بطائرات مسيرة ضد محطتين لضخ النفط في المملكة.
وبدأت ميليشيات الحوثي تركيز هجماتها الإرهابية على مطار أبها، منذ الأربعاء الماضي، من خلال هجوم صاروخي على المطار، أصاب 26 مسافرا، جميعهم من المدنيين.
ونجحت قوات التحالف بقيادة السعودية على مدى الأسبوع الماضي، في اعتراض 5 طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها ومدينة خميس مشيط في نفس المنطقة، وأعلن التحالف، أيضا، تدمير منشآت عسكرية للحوثيين على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، ردا على الهجمات داخل المملكة. (اقرأ أيضا: في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين)