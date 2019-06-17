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لو هتأجر شقتك.. «الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية جديدة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستتيح بداية من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، موضحة أنها الخدمة انطلق تفعيلها رسميا اليوم عبر موقعها الرسمى على الإنترنت: (https://www.moi.gov.eg)، وأنها تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الإئتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى. وأكدت الوزارة، أنه تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة. وقالت إنه "يمكن للراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة،
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.
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المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
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بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
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«الداخلية»: 6 ملايين حساب وهمي تروج للأكاذيب

أكد اللواء دكتور على حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات على فيسبوك تروج للشائعات في مصر من الداخل والخارج. وكشف وكيل الإدارة في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها بمركز بحوث الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه يوجد ما بين 4 إلى 6 ملايين صفحة وهمية على فيسبوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات، ولا يتوقف الأمر على داخل مصر ولكن هناك من يطلقها من الخارج، بقصد إحداث البلبلة أو لأغراض تضر بمصالح الدولة المصرية وتماسك شعبها.
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قبل إطلاقها.. تعرف على مزايا وسائل الدفع اللاتلامسية

أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية "اللا تلامسية" داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وألزم المركزي البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات "اللا تلامسية" بخمس سنوات فقط، وتستعد البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها.
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