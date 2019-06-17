لو هتأجر شقتك.. «الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية جديدة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستتيح بداية من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، موضحة أنها الخدمة انطلق تفعيلها رسميا اليوم عبر موقعها الرسمى على الإنترنت: (https://www.moi.gov.eg)، وأنها تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الإئتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى. وأكدت الوزارة، أنه تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة. وقالت إنه "يمكن للراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة،