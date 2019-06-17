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رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تتوقع "الأونكتاد" أن يشهد العام الجاري تحسنا طفيفا فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم مع خفوت آثار إصلاحات الضرائب الأمريكية
تحرير:أمل نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
وزيرة الاستثمار..سحر نصر
وزيرة الاستثمار..سحر نصر
تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
مصر أكبر متلقٍّ للاستثمارات الأجنبية بالقارة السمراء وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر للعام الثاني على التوالي، فإن مصر كانت أكبر دولة إفريقية تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي. كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر قد ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في عام تعويم الجنيه
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بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
خضار

التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.
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الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».
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ء مرشد سياحى أمام الرئيس داخل معبد فيلة (7)

السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
أين-تذهب-أموال إيرادات-الضرائب-في-مصر؟

هل خسرت مصر 10 مليارات جنيه من التهرب الضريبي؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء, مؤكدة أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دوليا وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، وأن كل ما يثار هو شائعات غرضها إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

10 نصائح صحية تحميك من «ضربة الشمس»

يشعر الصائمون خلال الأيام الجارية، بعطش وإرهاق شديدين، خاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد في أوقات الصيام حتى وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة في الظل، وتعرض الكثيرون للإجهاد الحراري، خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر إرتفاع درجة حرارة الجو من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومع موجة الحر الجارية هناك إصابات تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم تتمثل في الإجهاد الحراري وضربة الشمس وهي محطات على نفس الخط بحيث لو تعرضت لعلامات أحدهما وأهملتها قد تتطور الإصابة لضربة شمس التي تمثل خطورة بالغة على حياة المصاب تصل للوفاة.
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