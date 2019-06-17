رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تتوقع "الأونكتاد" أن يشهد العام الجاري تحسنا طفيفا فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم مع خفوت آثار إصلاحات الضرائب الأمريكية

تحرير:أمل نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

وزيرة الاستثمار..سحر نصر

تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.

مصر أكبر متلقٍّ للاستثمارات الأجنبية بالقارة السمراء وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر للعام الثاني على التوالي، فإن مصر كانت أكبر دولة إفريقية تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي. كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر قد ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في عام تعويم الجنيه