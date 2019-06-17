الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

الدورة الثالثة للمعرض ستتضمن أكثر من 45 جلسة بمشاركة 60 متحدثا رئيسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض اليوم وغدًا

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

وزير الاتصالات خلال المؤتمر

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».

حيث أكد الدكتور ناجي أنيس، رئيس قطاع التخطيط والاستراتيجيات بشركة فايبر مصر أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية لديها كوابل بحرية يصلوا إلى 18 كابل بحري بالإضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة ستدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية