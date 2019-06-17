رياضة

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
بول بوجبا
بول بوجبا
يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.
ومن أجل تفادى عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد في فترة الإعداد للموسم الجديد، يجب على ريال مدريد التحرك سريعًا، فمن شأن إتمام التعاقد معه مبكرًا، أن يمنح بوجبا أسبوع إضافي من الراحة، حيث يبدأ ريال مدريد فترته الإعدادية يوم 8 يوليو المقبل في كندا. ولا يرغب ريال مدريد في الدخول في أزمات في التفاوض، حيث
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بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
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بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.
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هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

بعد انتقاله رسميا من تشيلسي إلى ريال مدريد، استعاد النجم البلجيكي إيدين هازارد بحماس كبير أولى ذكرياته عن الفريق الملكي، والتي بدأت بتسديدة زين الدين زيدان الشهيرة في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، وقال هازارد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب زيدان. نعم، عشت في بلجيكا ولكنني شجعت فرنسا من أجله، وأول ذكرى لي هي هدفه في شباك ليفركوزن. الآن يمكننا العمل معًا، وهذا شعور خاص للغاية، سأكون في فترة الإعداد للموسم الجديد الشهر المقبل، كي أسخّر نفسي لخدمته".
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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بيل يورط ريال مدريد ويربك حسابات الميركاتو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، ليبدأ الفريق الملكي أولى خطوات إعادة بناء الفريق بعد الموسم الباهت الذي قدمه الريال في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث وضعت إدارة المرينجي هدفًا بالتعاقد مع العديد من النجوم لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، وكانت البداية فقط عبر هازارد، ولتحقيق ذلك، يتوجب على ريال مدريد إنفاق الكثير من الأموال، وكان يعول كثيرًا على بيع نجمه الويلزي جاريث بيل لتوفير المزيد من الأموال لإبرام الصفقات.
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