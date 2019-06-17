ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

بول بوجبا

يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.

ومن أجل تفادى عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد في فترة الإعداد للموسم الجديد، يجب على ريال مدريد التحرك سريعًا، فمن شأن إتمام التعاقد معه مبكرًا، أن يمنح بوجبا أسبوع إضافي من الراحة، حيث يبدأ ريال مدريد فترته الإعدادية يوم 8 يوليو المقبل في كندا. ولا يرغب ريال مدريد في الدخول في أزمات في التفاوض، حيث