إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

صورة أرشيفية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.

وتعرضت الطالبة "وردة. ا. ح"، لهبوط حاد، والطالبة "منى. ا. م" لإغماء بمدرسة حسن حماد الثانوية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، وتم نقلهما إلى مستشفى دكرنس، كما أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة أجا، بإغماء وتم نقلها لمستشفى أجا. ودخل الطالب "إسلام. ا. ف" شعبة علمي رياضيات، في