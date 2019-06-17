صدمة بالدقهلية| غرق رجل وابنه ونجل شقيقه في بير صرف

تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

صورة أرشيفية

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، "أب ونجله ونجل شقيقه"، فيما أصيب الابن الثاني للأب بكسور، بعد غرقهم في بيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه الشرب أثناء تنفيذ مشروع صرف، اليوم الإثنين، بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إذ غرق الابن في البيارة، و حاول الأب إنقاذه فسقط هو الآخر وغرق وحاول ابن العم إنقاذهما فغرق هو الآخر، وحاول شقيق الأول التدخل فأصيب بكسور وجروح قطعية في الرأس، وفشلت محاولات إنقاذهم، فيما استقرت حالة الشاب الرابع الصحية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى تمي الأمديد، بوصول عبد الرحمن فهمي كامل، 50 عامًا، ونجله محمود، 27 عامًا، ونجل شقيقه مجدي صلاح فهمي، 25 عامًا، ومحمد عبد الرحمن فهمي، 20 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز أشمون محافظة المنوفية، إدعاء غرق في بيارة صرف صحي. وعلى الفور انتقل رجال المباحث