انهيار طالبة في امتحان الأحياء.. وإصابتها بحالة صرع

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

أصيبت طالبة تدعى "أسماء. م. ف" بالصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، بحالة صرع وانهارت تمامًا، وذلك في أثناء أدائها امتحان مادة الأحياء بلجنة مدرسة فؤاد عويس بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، وتم نقلها على الفور بسيارة إسعاف لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة البحيرة تأدية 31956 طالبا وطالبة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر بمحافظة البحيرة.

وانتقلت أسرة الطالبة على الفور لمستشفى أبو المطامير العام للاطمئنان عليها بعد علمهم بخبر إصابتها وسط حالة من البكاء والحزن الشديد لما حدث للطالبة كما انتقل مدير الإدارة التعليمية للمستشفي العام لمتابعة الحالة. وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات