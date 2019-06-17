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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
وأكد توفيق أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيه لكل أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع. واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وامتدت عناصرها إلى كل محافظات الجمهورية،
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.
وزارة-الداخلية

لو هتأجر شقتك.. «الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية جديدة

أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستتيح بداية من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، موضحة أنها الخدمة انطلق تفعيلها رسميا اليوم عبر موقعها الرسمى على الإنترنت: (https://www.moi.gov.eg)، وأنها تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 50 مليار دولار خسائر إفريقيا من الفساد سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الخميس، في فعاليات انطلاق "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 و13 من يونيو الجاري. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
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صبحي يستعد لأمم إفريقيا بغرفة عمليات من 10 وزارات

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والكهرباء، والسياحة، والنقل، الشباب والرياضة، والأمن الوطني، والطيران المدني، والتنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي. وقال وزير الشباب والرياضة، إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
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