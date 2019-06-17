وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

وزير الداخلية

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.

وأكد توفيق أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيه لكل أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع. واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وامتدت عناصرها إلى كل محافظات الجمهورية،