أزمة في جهاز المنتخب بسبب حراسة المرمى

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

أحمد الشناوي

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني، أن هناك خلافًا في الجهاز الفني حول مركز حراسة مرمى الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، يرغب في إشراك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أساسيا، بينما يرغب أحمد ناجي في الدفع بأحمد الشناوي، حارس بيراميدز.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019. سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، وأحمد علي في الدقيقة 78، وعمر