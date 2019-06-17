رياضة

أزمة في جهاز المنتخب بسبب حراسة المرمى

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني، أن هناك خلافًا في الجهاز الفني حول مركز حراسة مرمى الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، يرغب في إشراك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أساسيا، بينما يرغب أحمد ناجي في الدفع بأحمد الشناوي، حارس بيراميدز.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019. سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، وأحمد علي في الدقيقة 78، وعمر
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ميسى

بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
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ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة في ودية غينيا

كشف مصدر مسؤول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، والتي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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الفراعنة أمام غينيا في البروفة الأخيرة لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، الودية الثانية أمام نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وكانت أول مباراة ودية يخوضها الفراعنة أمام تنزانيا، وأُقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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