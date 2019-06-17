الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

صورة ارشيفية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.

تعود تفاصيل القضية رقم 15093 جنايات بلبيس لسنة 2018، عندما استقبلت مستشفى «بلبيس» المركزي، المدعو «سليمان.س.ص» 35 عامًا، سائق، مُقيم بناحية «سعدون» ببندر بلبيس، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفي فور وصوله. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار