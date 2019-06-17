جريمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
تعود تفاصيل القضية رقم 15093 جنايات بلبيس لسنة 2018، عندما استقبلت مستشفى «بلبيس» المركزي، المدعو «سليمان.س.ص» 35 عامًا، سائق، مُقيم بناحية «سعدون» ببندر بلبيس، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفي فور وصوله. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار
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محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
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حبل-مشنقة

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اعدام

إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.
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