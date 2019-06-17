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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

تحرير:أمين طه ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
أولياء الأمور
أولياء الأمور
حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
من جانبه قالت إحدى أمهات الطالبات وتدعى «فتحية»، إنها تحضر مع ابنتها فى كل امتحان لتخفيف حدة القلق التى تواجها خلال فترة الامتحان، لافتة إلى أن البيت كله بيعيش فى حالة رعب خلال تلك الأيام. وأوضحت، أن أغلب الطالبات تكون منهارةأثناء الخروج من الإمتحان، وتحتاج أن يكون أهلها بجانبها. بينما
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.
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لو هتأجر شقتك.. «الداخلية» تطلق خدمة إلكترونية جديدة

أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستتيح بداية من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، وذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، موضحة أنها الخدمة انطلق تفعيلها رسميا اليوم عبر موقعها الرسمى على الإنترنت: (https://www.moi.gov.eg)، وأنها تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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التعليم: مُسرب امتحان «الاستاتيكا» من بيلا كفر الشيخ

أكد مسؤولو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
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وفاة أحد مقدري درجات مادة اللغة العربية

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدري درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط، ويواسي الوزير الأسرة في الفقيد، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته. ووجه شوقي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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