جريمة

ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
المتهمون
المتهمون
في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام "عاطل -28 عام - سبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة"، و"عاطل - 20 عاما" مقيمان ببندر منوف، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب. أحدهم كفيف.. إحالة قتلة «سائق التروسيكل» للجنايات عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بـ40 مليون جنيه

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
النزاعات-الأسرية (2)

ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
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القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
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كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
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اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

حملة أمنية بالمنوفية لضبط الهاربين من العدالة

شنت مباحث المنوفية، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وكل ما يخل بالأمن العام، وتم فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصًا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما أجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس والمنشآت الهامة والدينية بدائرة مركز شرطة الباجور.
سرقة-شقق

سيارة للبيع تكشف لغز سرقة الشقق في القاهرة

سيارة ملاكي معروضة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية كانت محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أبلغوا ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في مديرية أمن القاهرة. كان الأمر بمنزلة طرف الخيط للكشف عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بنطاق العاصمة، وانتقلت قوة أمنية من القسم وتمكن رئيس المباحث ومعاونوه من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما سيارة ملاكي، في أثناء وجودهما بشارع الشركات بدائرة القسم.
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الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
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أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.
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