ضبط عاطلين سرقا حقيبة داخلها 14 ألف دولار بالمنوفية

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

المتهمون

في أقل من 24 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بإشراف اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الحقائب من المواطنين، وتم ضبطهما عقب سرقتهما 14 ألف دولار من سيدة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من سيدة تفيد سرقة حقيبة خاصة من يدها عن طريق الخطف، وبداخلها 14 ألف دولار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام "عاطل -28 عام - سبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة"، و"عاطل - 20 عاما" مقيمان ببندر منوف، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب. أحدهم كفيف.. إحالة قتلة «سائق التروسيكل» للجنايات عقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما