رياضة

داني ألفيس يحلم بالمشاركة في مونديال قطر 2022

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
داني ألفيس
داني ألفيس
على الرغم من تبقي 3 سنوات على موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم الذي تستضيفه قطر في عام 2022، فإن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس يحلم بالمشاركة في تلك البطولة، وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر من عام 2022، وحينها سيبلغ ألفيس من العمر 39 عاما، وفي هذا الشأن قال ألفيس: "هذا تحدّ كبير بالنسبة إليّ، ولكنه بمنزلة الحلم، أدرك جيدا أنه مع مرور السنوات، ستكون هناك شكوك حول وجودي في تلك البطولة، ولكني سأقاتل من أجل الحفاظ على مكاني في قائمة المنتخب في تلك البطولة"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وغاب ألفيس عن نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بسبب الإصابة، إلا أنه وُجد في قائمة البرازيل التي شاركت في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ومونديال 2014 الذي استضافته على أرضها. وتطرق ألفيس للحديث عن غياب نيمار عن النسخة الجارية من كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، مؤكدًا أن الفخر الأكبر بالنسبة
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بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

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كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.
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ويليان يعوض غياب نيمار المصاب في كوبا أمريكا

اختار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، نجم تشيلسي ويليان، للانضمام إلى قائمة السليساو التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البرازيل، وذلك لتعويض نجم الفريق نيمار، والذي عانى من إصابة قوية في الكاحل في مباراة ودية أمام قطر منذ أيام، ليتأكد غيابه عن البطولة، وكانت هناك الكثير من الخيارات أمام تيتي لتعويض نيمار أبرزها فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد ولوكاس مورا لاعب توتنهام، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على خبرة ويليان، والذي خاض آخر مباراة يوم 29 مايو الماضي في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال في باكو.
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تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
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