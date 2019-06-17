داني ألفيس يحلم بالمشاركة في مونديال قطر 2022

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

داني ألفيس

على الرغم من تبقي 3 سنوات على موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم الذي تستضيفه قطر في عام 2022، فإن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس يحلم بالمشاركة في تلك البطولة، وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر من عام 2022، وحينها سيبلغ ألفيس من العمر 39 عاما، وفي هذا الشأن قال ألفيس: "هذا تحدّ كبير بالنسبة إليّ، ولكنه بمنزلة الحلم، أدرك جيدا أنه مع مرور السنوات، ستكون هناك شكوك حول وجودي في تلك البطولة، ولكني سأقاتل من أجل الحفاظ على مكاني في قائمة المنتخب في تلك البطولة"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وغاب ألفيس عن نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بسبب الإصابة، إلا أنه وُجد في قائمة البرازيل التي شاركت في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ومونديال 2014 الذي استضافته على أرضها. وتطرق ألفيس للحديث عن غياب نيمار عن النسخة الجارية من كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، مؤكدًا أن الفخر الأكبر بالنسبة