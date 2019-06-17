داني ألفيس يحلم بالمشاركة في مونديال قطر 2022
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
داني ألفيس
على الرغم من تبقي 3 سنوات على موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم الذي تستضيفه قطر في عام 2022، فإن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس يحلم بالمشاركة في تلك البطولة، وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 نوفمبر من عام 2022، وحينها سيبلغ ألفيس من العمر 39 عاما، وفي هذا الشأن قال ألفيس: "هذا تحدّ كبير بالنسبة إليّ، ولكنه بمنزلة الحلم، أدرك جيدا أنه مع مرور السنوات، ستكون هناك شكوك حول وجودي في تلك البطولة، ولكني سأقاتل من أجل الحفاظ على مكاني في قائمة المنتخب في تلك البطولة"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وغاب ألفيس عن نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بسبب الإصابة، إلا أنه وُجد في قائمة البرازيل التي شاركت في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ومونديال 2014 الذي استضافته على أرضها.
وتطرق ألفيس للحديث عن غياب نيمار عن النسخة الجارية من كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، مؤكدًا أن الفخر الأكبر بالنسبة
وغاب ألفيس
عن نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بسبب الإصابة، إلا أنه وُجد في قائمة البرازيل التي شاركت في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ومونديال 2014 الذي استضافته على أرضها.
وتطرق ألفيس للحديث عن غياب نيمار عن النسخة الجارية من كوبا أمريكا
التي تستضيفها البرازيل، مؤكدًا أن الفخر الأكبر بالنسبة له هو ارتداء قميص المنتخب البرازيلي بدلا من التفكير في اللاعبين الموجودين في الفريق والآخرين الغائبين.
وقال ألفيس: "أرى أن الهدف يبقى واحدا بالنسبة لنا، نحن نلعب في صفوف فريق يملك تاريخا عظيما، وعلينا أن نرتدي قميص المنتخب ونحن ندرك قيمة هذا القميص".
يذكر أن ألفيس توج مع منتخب البرازيل
بلقب كوبا أمريكا 2007 وكأس العالم للقارات عامي 2009 و2013، كما توج ببطولة العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2003.