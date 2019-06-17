رياضة

نجم البرازيل: هذا اللاعب يملك جينات برشلونة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أكال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، بالمديح على زميله في صفوف البلوجرانا أرتورو فيدال، مشيرًا إلى أنه يملك جينات البارسا، وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فيدال لاعب رائع، وصديق عظيم وتابعته جيدًا هذا العام، فهو يتدرب كثيرًا لكي يتطور، وبالتأكيد هو يملك جينات برشلونة، وتكيف جيدًا هناك، ولهذا السبب فإن الكل يحب طريقة لعبه، وقدراته وطريقته داخل غرفة خلع الملابس، وفيدال لاعب مهم جدًا للفريق، فهو مُحارب ومقاتل ولديه الكثير من القوة، وفي كل مباراة يمكن أن ترى كيف يقاتل".
ويشارك كوتينيو وفيدال حاليًا في بطولة كوبا أمريكا مع البرازيل وتشيلي على الترتيب، حيث قاد كوتينيو السيلساو لتحقيق الانتصار الأول على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ونجح في تسجيل هدفين. وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة
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بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
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كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
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في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
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كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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