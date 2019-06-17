نجم البرازيل: هذا اللاعب يملك جينات برشلونة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

فيليب كوتينيو

أكال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، بالمديح على زميله في صفوف البلوجرانا أرتورو فيدال، مشيرًا إلى أنه يملك جينات البارسا، وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فيدال لاعب رائع، وصديق عظيم وتابعته جيدًا هذا العام، فهو يتدرب كثيرًا لكي يتطور، وبالتأكيد هو يملك جينات برشلونة، وتكيف جيدًا هناك، ولهذا السبب فإن الكل يحب طريقة لعبه، وقدراته وطريقته داخل غرفة خلع الملابس، وفيدال لاعب مهم جدًا للفريق، فهو مُحارب ومقاتل ولديه الكثير من القوة، وفي كل مباراة يمكن أن ترى كيف يقاتل".

ويشارك كوتينيو وفيدال حاليًا في بطولة كوبا أمريكا مع البرازيل وتشيلي على الترتيب، حيث قاد كوتينيو السيلساو لتحقيق الانتصار الأول على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ونجح في تسجيل هدفين. وسجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) فجر السبت، على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة