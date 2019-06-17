اشتباه جلطة وإغماء.. إصابة مراقب وطالبتين ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

صورة أرشيفية

تعرض مراقب يدعى "سامى.م.ع" 39 عامًا، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة ببا في محافظة بني سويف لإصابة باشتباه جلطة، وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي، كما أصيبت طالبة تدعى "رغدة.أ.م" 19 عامًا، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، بلجنة الإدارة التعليمية بالفشن لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتعرضت طالبة أخرى وتدعى "دينا.ع.ا"18 سنة، إلى حالة إغماء أثناء أداء الامتحان بلجنة ناصر الثانوية بنات وتم نقلها إلى مستشفى ناصر.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان