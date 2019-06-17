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سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» وصول مبيعات قطاع سيارات الركوب -الملاكي- إلى 7.947 سيارة، خلال أبريل الماضي ونجحت خمس طرازات لسوق المصري لأول مرة في بيع 274 سيارة
تحرير:كريم ربيع ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بيجو 508
بيجو 508
يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
وجاءت السيارات كالتالي: بيجو 508 استطاعت السيارة بيجو 508 الجديدة تصدر قائمة مبيعات شهر أبريل للسيارات الجديدة والتي تقدم للمرة الأولى في مصر، بعد أن باعت 138 سيارة، وكان الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، قد طرح السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك بسعة 1600
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مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
خضار

التموين تواجه أزمة نقص المنتجات بالمؤشر الجغرافي

شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية خللا فى حجم المعروض من الخضار. وجاءت البداية الأقوى مع ارتفاع أسعار البطاطس ووصول الكيلو لنحو 20 جنيها، ثم تلا ذلك ارتفاع أسعار الطماطم لنحو ثلاثة أضعاف السعر المطروح ووصول الكيلو لنحو 12 لـ15 جنيها، وأخيرا جاءت أزمة الليمون التى وصل خلالها السعر إلى نحو 80 جنيها، الأمر لم يتوقف عند الخضار بل طال الياميش فى موسم رمضان وبعض أصناف البقوليات ومن بينها العدس والأرز والفول، كل هذا دفع عددا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين لدراسة الأمر فى محاولة منها للوقوف على حل جذري لأزمة نقص السلع فى الأسواق.
عمرو-طلعت-وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

الاستثمار في مراكز البيانات أولى خطوات التحول الرقمي

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز البيانات The future of Data Centers (FDC) والذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "ايفينتي" والتي جاءت تحت عنوان" التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات "وأدارها المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة MCS Holding على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية والحكومة بدعم مسيرة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة «التحول الرقمي في عصر مراكز البيانات».
سحر-نصر

رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
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MG-6 2019

سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟ احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.
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خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
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