سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» وصول مبيعات قطاع سيارات الركوب -الملاكي- إلى 7.947 سيارة، خلال أبريل الماضي ونجحت خمس طرازات لسوق المصري لأول مرة في بيع 274 سيارة

تحرير:كريم ربيع ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».

وجاءت السيارات كالتالي: بيجو 508 استطاعت السيارة بيجو 508 الجديدة تصدر قائمة مبيعات شهر أبريل للسيارات الجديدة والتي تقدم للمرة الأولى في مصر، بعد أن باعت 138 سيارة، وكان الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، قد طرح السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك بسعة 1600

وجاءت السيارات كالتالي:

بيجو 508

استطاعت السيارة بيجو 508 الجديدة تصدر قائمة مبيعات شهر أبريل للسيارات الجديدة والتي تقدم للمرة الأولى في مصر، بعد أن باعت 138 سيارة، وكان الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، قد طرح السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 165 حصانا ميكانيكيا.

وأعلن وكيل بيجو في مصر طرح موديل 2020 من بيجو 508،، بسعر 510 آلاف جنيه الفئة الأولى، و560 ألفا للفئة الثانية، و640 ألفا الثالثة. وتعتمد السيارة على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة حصانية تبلغ 165 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، يمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية، مع إمكانية تحقيق معدل استهلاك وقود بواقع 7.6 لتر لكل 100 كم.

هيونداي أكسنت

سجلت هيونداي HCI السيدان الجديدة التي يتم تقديمها لأول مرة في مصر هذا العام بخمس فئات من التجهيزات، نحو 79 سيارة في أبريل الماضي، وتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصانا وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 269.900 جنيه وتصل إلى 349.900 جنيه.

وأعلن وكيل شركة هيونداي في مصر رسميًا، طرح الموديل الجديد من أكسنت 2020، على أن تباع الفئة الأولى بسعر 269.900 جنيه، والفئة الثانية بـ282.900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 292.900 جنيه، والفئة الرابعة بـ322.900 جنيه، بينما سجل الفئة الخامسة والأعلى نحو 349.900 جنيه.

شيفرولية ماليبو

استطاعت شيفروليه ماليبو السيدان العائلية متوسطة الحجم والتي تنتمي إلى قطاع السيارات الفاخرة أن تحقق مبيعات وصلت إلى 44 وحدة خلال شهر أبريل.

أعلن وكيل السيارة شيفروليه في مصر، منذ أيام، تخفيض أسعار السيارة «ماليبو» بفئاتها الثلاث بقيم تتراوح بين 30 ألف و40 ألف جنيه، معزيًا هذا التخفيض إلى خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفض سعر الفئة الأولى LS من 450 إلى 420 ألف جنيه أي بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت الفئة الثانية LT من 490 إلى 460 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، وأخيرا فئة القمة LTZ من 540 إلى 500 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.

وتطرح شيفروليه أيقونتها «ماليبو» بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو بقوة 163 حصانا، يرتبط بناقل أتوماتيكي من 6 نسب، وبفضل محركها تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر/س خلال 9.2 ثانية، وتصل ماليبو إلى سرعة قصوى 215 كيلومترا/ س، وتستهلك 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تيجو 7 و8





طرح وكيل سيارات شيري الصينية في مصر، سيارتين جديدتين هما شيري «تيجو7»، و«تيجو8»، للمرة الأولى في السوق المحلية.

وتنتمي «تيجو 7»، إلى فئة السيارات الكروس أوفر الـSUV، وتعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن تيربو، يرتبط بناقل حركة من 6 نقلات، بقوة 145 حصانا، وعزم أقصى 210 نيوتن/متر.

ولم ينجح وكيل تيجو 7 في بيع أكثر من 8 سيارات فقط خلال شهر أبريل. وتبدأ أسعارها من 365 ألف، حتى 390 ألف جنيه.

أما «تيجو 8»، فتنتمي إلى فئة السيارات العائلية المدمجة سباعية المقاعد، وتعد أكبر سيارات شيري حجمًا لأول مرة في مصر، وتحمل السيارة محركاً سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 145 حصانا.

وتمكن وكيل شيري الصينية بمصر من تسويق 5 سيارات فقط من تيجو 8 موديل 2019 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات، ويبلغ السعر الرسمي لـ"تيجو 8" موديل 2019 450.000 جنيه.