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سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» وصول مبيعات قطاع سيارات الركوب -الملاكي- إلى 7.947 سيارة، خلال أبريل الماضي ونجحت خمس طرازات لسوق المصري لأول مرة في بيع 274 سيارة
تحرير:كريم ربيع ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بيجو 508
بيجو 508
يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
وجاءت السيارات كالتالي: بيجو 508 استطاعت السيارة بيجو 508 الجديدة تصدر قائمة مبيعات شهر أبريل للسيارات الجديدة والتي تقدم للمرة الأولى في مصر، بعد أن باعت 138 سيارة، وكان الوكيل الحصري للشركة الفرنسية «بيجو» في مصر، قد طرح السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك بسعة 1600
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Volkswagen Beetle

منها الخنفساء.. هذه السيارات قد لا تراها قريبًا

على الرغم من محاولات الشركات العالمية المصنعة للسيارات التطوير بشكل مستمر في إصداراتها الجديدة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يعني بطبيعة الحال اندثار مجموعة من الموديلات في الفترة المقبلة، أو على الأقل إلغاء عملية إنتاج بعض الإصدارات الشهيرة لتلك السيارات. وتراهن الشركات العالمية على الجديد دومًا، سواء من حيث الإمكانات الفنية أو الأدائية بشكل رئيس، الأمر الذي يجعلها قد تهمل عن دون قصد عددا من السيارات الأخرى، حتى وإن كانت قد حققت بعض النجاح في الأسواق العالمية خلال إحدى فترات إنتاجها بشكل جعل الشركة تراهن على التطوير.
PORSCHE MISSION E

بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
لادا جرانتا 2019

جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
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بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
جيلي

في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
نيسان-قشقاي-2019

بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
هيونداي-أكسنت

لكارهي التكنولوجيا.. هذه السيارات الأنسب لك

لا شك أن الصراع على تقديم التكنولوجيا الجديدة قد وصل إلى ذروته خلال السنوات الأخيرة في صناعة السيارات، وهو الأمر الذي وضح جليًا من خلال العديد من التقنيات التي ظهرت في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من هذا التطور الواضح في صناعة السيارات، لا تزال مجموعة من الموديلات تحتفظ بالحد الأدنى من التقنيات والتطور التكنولوجي، وهو الأمر الذي يجذب مجموعة دون غيرها من جمهور السيارات، خاصة أولئك الذين لا يحبون التكنولوجيا وتطورها المتسارع.
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