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قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.
وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب، مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أعلن عن شروط القبول وهى أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا تقل السن عن 17 عاما، ولا تزيد على 21
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لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

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