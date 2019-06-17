قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

تحرير:أميرة إبراهيم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب، مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أعلن عن شروط القبول وهى أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا تقل السن عن 17 عاما، ولا تزيد على 21

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب، مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أعلن عن شروط القبول وهى أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا تقل السن عن 17 عاما، ولا تزيد على 21 عاما فى الأول من أكتوبر 2019، وأن يكون (الطالب / الطالبة) مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة، ولم يسبق له / لها الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية - نفسية - لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية - لغة إنجليزية).



كما يشترط موافقة ولى الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.



وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات الأخرى، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.



وحدد أماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، ومن المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى (بنطاق المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية (بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكرى) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكرى).



يبدأ سحب ملفات القبول من الأماكن المحددة اعتبارا من 1/7/2019 إلى 15/8/2019، وآخر موعد لتقديم الملفات 24/8/2019، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة (لتسلم ملفات الذكور) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى (لتسلم ملفات الإناث).



