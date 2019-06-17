طالب يرفض كتابة اسمه على ورقة «الأحياء» بالقليويبة

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

صورة أرشيفية

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، امتناع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الإجابة، اليوم الاثنين، في امتحانات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، ويحاول المراقبون باللجنة إقناعه بكتابة اسمه، وحال رفضه سيتم تحرير محضر إثبات للواقعة بتوقيع زملائه كشهود حتى لا يتهم التعليم بعد ذلك بفقد كراسة الإجابة، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن الوقت المحدد للامتحان وتم منعه من الدخول، كما وقعت 8 حالات إغماء بالامتحانات داخل لجان تابعة لإدارات بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وتم التعامل معها وعمل الإسعافات اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية توافر الأجواء الملائمة للطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم وتوفير مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه. وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل الصناديق الخاصة بأسئلة الامتحانات