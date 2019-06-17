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طالب يرفض كتابة اسمه على ورقة «الأحياء» بالقليويبة

تحرير:هيثم بطاح ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، امتناع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الإجابة، اليوم الاثنين، في امتحانات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، ويحاول المراقبون باللجنة إقناعه بكتابة اسمه، وحال رفضه سيتم تحرير محضر إثبات للواقعة بتوقيع زملائه كشهود حتى لا يتهم التعليم بعد ذلك بفقد كراسة الإجابة، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن الوقت المحدد للامتحان وتم منعه من الدخول، كما وقعت 8 حالات إغماء بالامتحانات داخل لجان تابعة لإدارات بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وتم التعامل معها وعمل الإسعافات اللازمة.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية توافر الأجواء الملائمة للطلاب وتوفير الراحة النفسية لهم وتوفير مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه. وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل الصناديق الخاصة بأسئلة الامتحانات
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
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السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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ضبط طالب أثناء تصويره امتحان الاستاتيكا في القليوبية

شهد امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، وتم سحب الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وإرساله للجنة العامة للامتحانات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة. ويواجه الطلاب الذين يحملون الموبايل داخل لجان الامتحانات أو من يقوم بنشر الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين حسبما استقرت وزارة التربية والتعليم.
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طلاب القليوبية يشكون ضيق الوقت في الإستاتيكا

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية من صعوبة أسئلة الاختياري في امتحان الإستاتيكا وضيق الوقت المخصص للامتحان الذي لا يتناسب مع حجم الأسئلة. وشهد محيط اللجان بالقليوبية إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية بنشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان لمنع حدوث ما يعكر صفو الامتحانات. ويؤدي الامتحانات 669.749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 264.653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
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