تفاصيل سقوط محصل الغاز «النصّاب» في الإسكندرية

شركة غاز بالإسكندرية أوقفته عن العمل لإضراره بالمال العام فتعاقد على تركيب عدادات الغاز وحفر الأرض واستعان بعمال مزيفين واصطنع فواتير مزيفة.. وبلاغ للأموال العامة يكشفه

تحرير:محمد مجلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الانتقام هو الوسيلة الوحيدة ردا على قرار إيقافه عن العمل بسبب إضراره بالمال العام، فاستغل معرفة المواطنين بسابقة عمله وقام باستغلالهم والتحصل منهم على أموال بدون حق مقابل خدمات عامة، إلا أن قوات الأمن كانت له بالمرصاد، إذ تمكنت من ضبط "محصل" موقوف عن العمل بإحدى شركات البترول في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على بعض أصحاب المحلات التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بتلقيها بلاغا من "محام" بصفته وكيلا عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيام مُحصل بذات الشركة، يبلغ من العمر 47 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بتلقيها بلاغا من "محام" بصفته وكيلا عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيام مُحصل بذات الشركة، يبلغ من العمر 47 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لعقاراتهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية للتأكد من صحة البلاغ وسرعة اتخاذ كل ما يلزم قانوناً تجاه الواقعة.

توصلت تحريات فريق البحث إلى صحة الواقعة وأن الموظف المذكور سبق إيقافه عن العمل بتاريخ 17 فبراير الماضي وذلك لاتهامه فى قضية "إضرار بالمال العام".

وأضافت التحريات قيام المذكور بالتعاقد مع المواطنين، خاصة أصحاب المحال التجارية لتوصيل الغاز الطبيعى لهم وتركيب عدادات غاز، بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعى للعقارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.

ولم يكتف المتهم بذلك بل تبين قيامه بالاستعانة ببعض الأشخاص مرتدين الزى المخصص للشركة المشار إليها لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها وقدرتهم على توصيل الغاز لهم، متخذين من منطقة شرق مدينة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، الأمر الذي شكل للاستيلاء على المال العام المتمثل في قيمة الرسوم المستحقة للدولة عن تلك الخدمة والقيمة المالية مقابل استهلاك الغاز.

كما كشفت التحريات أنه فى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بعمليات حفر وتوصيل للغاز الطبيعى لبعض المحلات التجارية من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعي، مما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة، وإضراراً عمدياً بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر.

التحريات التى جمعها فريق البحث بمديرية أمن الإسكندرية، أشارت إلى أن المتهم المذكور استغل عمله مُحصلا في الشركة المشار إليها وأنه معروف بين المواطنين وأقدم على اصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة مُثبت بها مبالغ مالية، بزعم أنها القيمة المستحقة عن استهلاك المواطنين للغاز الطبيعى.

كما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد بعض المجنى عليهم -ثلاثة أشخاص محددين- فى تلك الواقعة، وبمناقشتهم قرروا بسابقة تعاقدهم مع المحصل المذكور لتوصيل الغاز وتركيب عدادات للمحلات التجارية الخاصة بهم وتحصله من كل منهم على مبلغ 35 ألف جنيه مقابل ذلك.

بالتنسيق ومسئولى الشركة المعنية للإفادة عن مدى صحة أرقام العدادات التي تم تركيبها للمجنى عليهم سالفي الذكر والمُثبت بها شعار الشركة، أفادوا بعدم صحتها وقرر مسئولو الشركة بأنه قد تم إجراء مسح شامل والكشف عن العديد من العدادات، وأسفر البحث عن وجود بعض المخالفات وتركيب عدادات منسوبة للشركة ولشركة أخرى بمعرفة المتهم وجار العمل على تقنين أوضاع تلك الحالات التى تضررت جراء تلك العملية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وأقر باستيلائه على أموال ليست من حقه وإضراره بالمال العام.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة واتخاذ ما يلزم قانوناً، وتم التحفظ على المتهم وفحص باقى الحالات التى تضررت جراء عملية النصب.