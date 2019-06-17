جريمة

تفاصيل سقوط محصل الغاز «النصّاب» في الإسكندرية

شركة غاز بالإسكندرية أوقفته عن العمل لإضراره بالمال العام فتعاقد على تركيب عدادات الغاز وحفر الأرض واستعان بعمال مزيفين واصطنع فواتير مزيفة.. وبلاغ للأموال العامة يكشفه
تحرير:محمد مجلي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الانتقام هو الوسيلة الوحيدة ردا على قرار إيقافه عن العمل بسبب إضراره بالمال العام، فاستغل معرفة المواطنين بسابقة عمله وقام باستغلالهم والتحصل منهم على أموال بدون حق مقابل خدمات عامة، إلا أن قوات الأمن كانت له بالمرصاد، إذ تمكنت من ضبط "محصل" موقوف عن العمل بإحدى شركات البترول في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على بعض أصحاب المحلات التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بتلقيها بلاغا من "محام" بصفته وكيلا عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، بقيام مُحصل بذات الشركة، يبلغ من العمر 47 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق
اقرأ المزيد
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بـ40 مليون جنيه

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
النزاعات-الأسرية (2)

ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
القبض-على-متهم

القبض على رجل ألقى زوجته من الطابق الثالث في محكمة

شهدت محكمة الأسرة بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوجين تطورت إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق الثالث لرفضها استلام أطفالها بعد وجود مشاكل زوجية بينهما، بالإضافة لقضية منظورة أمام القضاء، وسط ذهول وصدمة للمتواجدين بالمحكمة، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز بركة السبع، بالقبض على عامل داخل محكمة بركة السبع، بعد أن ألقى زوجته من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
حبس-كلابشات

2 مليون.. ضبط تاجر ملابس وزوجته بتهمة النصب في شبرا

اتهم 3 أشخاص وآخرون بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، تاجر ملابس وزوجته بالحصول على مبالغ مالية منهم لتشغيلها في تجارة الملابس مقابل الحصول على أرباح شهرية لكنه حنث بوعده وقام بالنصب عليهم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغًا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتحرير محضر من قبل "محمد.ج.ا"، 30 عامًا، مسئول مشتريات بشركة أدوية، و"وجيه.م.ح"، 56 عامًا، سباك، و"تامر.و.م"، 37 عاما، سباك، وآخرين بالنصب عليهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن الاقتصادي يضبط 2310 قضايا متنوعة في 24 ساعة

شنّت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي بحزم لكل صور الخروج عن القانون، وضبط المطلوبين أمنياً؛ حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشن حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 5 قضايا متنوعة، كما وجّهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة مكبرة نجحت من خلالها في ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1032 قضية تموينية متنوعة.
حبس-متهمه

ضبط ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامها -بالاشتراك مع زوجها- بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية، مدير من الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغ من 3 أشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ضد سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية واستيلائها على مبالغ مالية كبيرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org