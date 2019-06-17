هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
تشيلسي
انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
وخرج كاهيل من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في الموسم المنقضي، حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط طوال الموسم، بواقع 4 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية.
يذكر أن كاهيل انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من بولتون في شهر يناير من عام 2012 مقابل
وخرج كاهيل
من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في الموسم المنقضي، حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط طوال الموسم، بواقع 4 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية.
يذكر أن كاهيل انتقل إلى صفوف تشيلسي
قادمًا من بولتون في شهر يناير من عام 2012 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.
كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا
موسم 2011- 2012 ولقب الدوري الأوروبي موسمي 2012- 2013 و2018- 2019.
وفاز كاهيل مع تشيلسي أيضًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسمي 2011- 2012 و2017- 2018 وكأس الرابطة الإنجليزية في موسم 2014- 2015.