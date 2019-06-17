رياضة

هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
تشيلسي
تشيلسي
انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.
وخرج كاهيل من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في الموسم المنقضي، حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط طوال الموسم، بواقع 4 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية. يذكر أن كاهيل انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من بولتون في شهر يناير من عام 2012 مقابل
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ميسى

بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
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سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
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نجم البرازيل: هذا اللاعب يملك جينات برشلونة

أكال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، بالمديح على زميله في صفوف البلوجرانا أرتورو فيدال، مشيرًا إلى أنه يملك جينات البارسا، وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فيدال لاعب رائع، وصديق عظيم وتابعته جيدًا هذا العام، فهو يتدرب كثيرًا لكي يتطور، وبالتأكيد هو يملك جينات برشلونة، وتكيف جيدًا هناك، ولهذا السبب فإن الكل يحب طريقة لعبه، وقدراته وطريقته داخل غرفة خلع الملابس، وفيدال لاعب مهم جدًا للفريق، فهو مُحارب ومقاتل ولديه الكثير من القوة، وفي كل مباراة يمكن أن ترى كيف يقاتل".
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مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد عرض إنتر الخاص بشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل دفع مبلغ مالي إلى جانب إضافة الكرواتي إيفان بيرزيتش في الصفقة، ويرغب لوكاكو في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، ويأمل مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي في الظفر بخدماته، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة إنتر في إقحام بيرزيتش في الصفقة من أجل إقناع اليونايتد بالموافقة على العرض، إلا أن إدارة مانشستر ترغب في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي تم إنفاقه لشراء المهاجم البلجيكي منذ عامين.
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مورينيو يعرب عن استعداده لتدريب نيوكاسل

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتفاوض بشأن تولي المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، في حال تواصل معه المالك الجديد للنادي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن آل نهيان لا يرغب في استمرار المدرب الإسباني رافا بينيتز على رأس القيادة الفنية للفريق، إلى جانب إعراب مورينيو لبعض أصدقائه المقربين بأنه سيفكر بجدية في تدريب نيوكاسل في حال تلقى عرضًا، وذلك بعدما تعرض للإقالة من قبل نادي مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتول تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
أنطونيو-كونتي

رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
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