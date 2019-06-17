هل يلحق كاهيل بمدربه السابق في الدوري الإيطالي؟

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

تشيلسي

انتشرت تقارير إيطالية بشأن رغبة مدرب الإنتر أنطونيو كونتي في التعاقد مع المدافع الإنجليزي جاري كاهيل، وسبق وأن عمل كاهيل تحت قيادة كونتي في صفوف تشيلسي بين عامي 2016 و2018 وتوجا معًا بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينتهي عقد كاهيل مع البلوز هذا الشهر، ومن المنتظر رحيله عن الفريق اللندني، مع وجود رغبة في الوقت الحالي من كونتي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لتعويض المدافع البرازيلي جواو ميراندا، وذلك في حال قرر لاعب أتلتيكو مدريد السابق الرحيل عن قلعة سان سيرو هذا الصيف.

وخرج كاهيل من حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في الموسم المنقضي، حيث لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط طوال الموسم، بواقع 4 مباريات في الدوري الأوروبي ومباراتين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في كأس الرابطة الإنجليزية. يذكر أن كاهيل انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من بولتون في شهر يناير من عام 2012 مقابل