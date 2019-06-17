رياضة

سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
وشدد رمزي على أن لاعبي المنتخب الوطني هم الذين قرروا منح اللاعب شارة القيادة في ودية غينيا، في لفتة طيبة منهم، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية هو أحمد المحمدي وليس محمد صلاح كما تردد. يذكر أن ترتيب لاعبي المنتخب في ارتداء شارة القيادة وفقا لأقدمية اللعب في المنتخب الوطني
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بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

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نجم البرازيل: هذا اللاعب يملك جينات برشلونة

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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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موقف حرج في ودية المنتخب الوطني وغينيا

شهدت مباراة مصر الودية أمام غينيا في ختام استعدادات منتخبنا الوطني لنهائيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر موقفًا حرجًا للغاية، بعدما عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمنتخب الغيني بشكل خاطئ، حيث تم عزف السلام الوطني القديم بدلا من السلام الوطني الحالي لدولة غينيا. وأقيمت الليلة آخر وديات المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني استعدادًا لنهائيات أمم إفريقيا التي تستهل مصر مشوارها فيها بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح البطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

وديًّا.. منتخب مصر يضرب غينيا بثلاثية

تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو، سجل للفراعنة مروان محسن في الدقيقة 11، أحمد علي في الدقيقة 78، عمر جابر في الدقيقة 86، بينما سجل هدف غينيا الوحيد سوري كابا في الدقيقة 63، وتوجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.
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منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
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