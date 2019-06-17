سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

محمد صلاح

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.

وشدد رمزي على أن لاعبي المنتخب الوطني هم الذين قرروا منح اللاعب شارة القيادة في ودية غينيا، في لفتة طيبة منهم، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية هو أحمد المحمدي وليس محمد صلاح كما تردد. يذكر أن ترتيب لاعبي المنتخب في ارتداء شارة القيادة وفقا لأقدمية اللعب في المنتخب الوطني