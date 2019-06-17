سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

صورة أرشيفية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو عام 2014، عندما نشبت مشاجرة بين أفراد عائلتي «الجيزاوي» و«بعلل» بقرية «العدلية» بدائرة مركز شرطة بلبيس، انتهت بسقوط قتيل من أبناء «بعلل»، وأُلقي القبض على المتهم، لكن المشاجرة تجددت بأسلحة نارية بعد فترة، ما أسفر عن وقوع الكثير