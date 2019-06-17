بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

ليونيل ميسي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.

ونقلت موندو ديبورتيفو كلمات ليونيل ميسي داخل غرفة خلع الملابس، حيث قال: "هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي، نحن جميعًا على نفس الخط، ويجب علينا العمل بمسؤولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة". وتمكن منتخب كولومبيا من إسقاط نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، أمس الأحد، في المباراة التي جمعت