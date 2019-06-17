رياضة

بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
ونقلت موندو ديبورتيفو كلمات ليونيل ميسي داخل غرفة خلع الملابس، حيث قال: "هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي، نحن جميعًا على نفس الخط، ويجب علينا العمل بمسؤولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة". وتمكن منتخب كولومبيا من إسقاط نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، أمس الأحد، في المباراة التي جمعت
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فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
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كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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صلاح يتخطى ميسي في قائمة أغلى لاعب في العالم

صعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لوصافة قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة تسويقية بلغت 219.6 مليون يورو، وفقا لتصنيف الشهر الأخير الصادر من مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies، الشريك التعليمي لـ"فيفا"، وذلك بعد أن توج الفرعون المصري بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، والتغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد. وقفزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح من 185 مليون يورو أعلى تقييم وصل إليه اللاعب خلال الموسم الحالي إلى ما يقرب من 220 مليونا، لتصل الزيادة إلى 35 مليون يورو، ما يوازى 800 مليون جنيه مصري.
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نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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