صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

النائب العام طعن على قرار حفظ التحقيقات مع وزير الزراعة الأسبق في قضية الكسب غير المشروع ووافقت الجنايات على المحاكمة بعد إحالة ملف القضية إلى «الاستئناف»

تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

في 7 من سبتمبر من عام 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في ميدان التحرير، عقب نزوله من مكتبه، وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات المتعلقة بملف القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد الكبرى بوزارة الزراعة». ذكر

في 7 من سبتمبر من عام 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في ميدان التحرير، عقب نزوله من مكتبه، وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات المتعلقة بملف القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد الكبرى بوزارة الزراعة».

ذكر أمر إحالة صلاح هلال إلى محكمة الجنايات أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة آخرين، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة إفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة.

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كما طلب عقارا بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادى الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها.

واتهمت النيابة العامة الوزير الأسبق هلال ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.

خلال جلسات القضية، طالب ممثل النيابة العامة، في مرافعته بأقصى عقوبة ضد المتهمين، قائلًا: «أستحلفكم بكل آمال الأمة أن تستأصلوا هؤلاء المتهمين من الوطن، أستحلفكم أن تقتصوا لمصر».



وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين باعوا قسمهم بالحفاظ على الوطن، بحفنة أموال، وتابع: «المتهم الأول والثاني طلبا عضوية في النادي الأهلي وللثاني عضوية بنادي وادي دجلة، وطلبوا ملابس فهواتف ثم إفطار وحج على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى هاتف محمول هواوي بخطين وآيفون، حيث طفح كيل المتهمين الثالث والرابع حيث طلبا من الأول والثاني إما أن تقننا الأرض وإما ترجعا ما أخذتماه».

بتاريخ 11 من أبريل 2016، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ونائبه محيي قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مليونا ونصف المليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، وأمرت المحكمة بمصادرة أموال «هلال» ونائبه محيي قدح، وعزلهما من منصبيهما، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب.

وفي 22 من يونيو 2016، تقدم فريق الدفاع عن صلاح هلال بالطعن على الحكم الصادر ضده، أمام محكمة النقض، وترافع المحامي فريد الديب، مؤكدا أن جميع التسجيلات التى تمت بإذن صادر من النيابة العامة يوم 20 مايو 2015، بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين ومن تليفوناتهم المحددة فقط، هى تسجيلات باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد إذن النيابة إلى شخص آخر حتى لو كان الثلاثة طرفًا فيها.

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وطالب «الديب» بقبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع، عندما تغاضت عن تنفيذ العديد من الطلبات التي كانت ستغير وجه الدعوى.

وبتاريخ 26 مارس 2017، حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، للنطق بالحكم في جلسة 9 من أبريل من ذات العام.

في 9 من أبريل من عام 2017، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، على الحكم الصادر بسجنهما 10 سنوات في قضية «رشوة وزارة الزراعة».



وجاء حكم النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بسجن المتهمين ليصبح نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وليقضي المتهمان فترة العقوبة التي قررتها محكمة الجنايات.

وجنبا إلى جنب تحقيقات النيابة العامة مع صلاح هلال في قضية الرشوة، خضع الوزير الأسبق لتحقيقات من جانب جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى في تحقيقاته إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك طعنت النيابة العامة على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على طعن النائب العام، وأحيل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمته في قضية جديدة وهى «الكسب غير المشروع».

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