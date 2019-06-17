جريمة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

النائب العام طعن على قرار حفظ التحقيقات مع وزير الزراعة الأسبق في قضية الكسب غير المشروع ووافقت الجنايات على المحاكمة بعد إحالة ملف القضية إلى «الاستئناف»
تحرير:تهامى البندارى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
صلاح هلال- وزير الزراعة الأسبق
صلاح هلال- وزير الزراعة الأسبق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
في 7 من سبتمبر من عام 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في ميدان التحرير، عقب نزوله من مكتبه، وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات المتعلقة بملف القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد الكبرى بوزارة الزراعة». ذكر
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محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
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محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
خيرت-الشاطر (2)

للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
المستشار-شعبان-الشامى

تأجيل «كتائب حلوان» إلى 21 يوليو لسماع المرافعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
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