أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

البيطريون يعترضون على قانون هيئة الدواء.. ولجنة الشئون الصحية توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة العبد: يجب تمثيل البيطريين حفاظا على صحة المواطنين

تحرير:خالد وربي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.

وأضاف العبد أنه يجب أن يكون هناك قطاعان تحت مظلة الهيئة، قطاع للأدوية البشرية وقطاع للأدوية البيطرية، كما هو متبع فى المنظمات العالمية كمنظمة "إف.دى.إيه" الأمريكية و"إف. دى. إيه" السعودية، وكذلك أيضا فى الاتحاد الأوروبى، ومعظم هذه الهيئات والمنظمات بها قطاعات بيطرية ممثلة داخلها مما ينظم عمل الدواء

وأضاف العبد أنه يجب أن يكون هناك قطاعان تحت مظلة الهيئة، قطاع للأدوية البشرية وقطاع للأدوية البيطرية، كما هو متبع فى المنظمات العالمية كمنظمة "إف.دى.إيه" الأمريكية و"إف. دى. إيه" السعودية، وكذلك أيضا فى الاتحاد الأوروبى، ومعظم هذه الهيئات والمنظمات بها قطاعات بيطرية ممثلة داخلها مما ينظم عمل الدواء البيطري.

وأكد العبد أن وجود التمثيل البيطري داخل الهيئة العليا للدواء في مصر يحافظ على الثروة الحيوانية، وتنميتها وصحة المواطنين، بخروج دواء بيطري سليم يحمي أولادنا من المشاكل المتعلقة بمخاطر الدواء البيطرى.

وأوضح العبد أن كلا من الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونائب وزير الزراعة، وجدا فى لجنة الصحة بالبرلمان، وعرضا رأى الأطباء البيطريين بقوة، بأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين فى هيئة الدواء، ويكون قطاع الدواء البيطرى منفصلا بتمثيل كامل للأطباء البيطريين تحت مظلة هيئة الدواء، مع إبقاء الأمصال واللقاح داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتبقى إضافات الأعلاف تابعة لوزارة الزارعة، مؤكدا أنه تم مناقشة القانون وما دار حوله فى لجنة الدواء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

الدكتور علي سعد، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، رحب بمشروع قانون الهيئة العليا للدواء، لكنه اعتبر فى الوقت ذاته أن المشروع المقدم لمجلس النواب يجور على حق الطبيب البيطري فى عملية تداول الأدوية البيطرية، وهو حق أصيل للطبيب البيطري.

وأضاف سعد أن "مشروع القانون تجاهل الأطباء البيطريين بشكل لافت، وهو الأمر الذي اعترض عليه نقيب البيطريين الدكتور خالد العامري، وممثلو وزارة الزراعة المشاركون فى جلسات الاستماع التى عقدت بمجلس النواب منتصف الأسبوع الجاري، واستجاب لمطالبنا أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب"، مشيرا إلى مطالبة البيطريين بضرورة وجود قطاع داخل الهيئة معني بالبيطريين.

بينما قال الدكتور صلاح الدين عبد الحميد يوسف، أستاذ وخبير الأدوية البيطرية- أنه تم داخل لجنة الأدوية والشركات مناقشة مسودة قانون هيئة الدواء المعروض على مجلس النواب، ولجنة الأدوية والشركات لها ملاحظات، وأننا نؤيد إنشاء هيئة الدواء لكن الدواء البيطرى له مواصفات خاصة، وكذلك تسجيله وإنتاجه والمتابعة الحقلية والصيدليات البيطرية، وأن يكون للدواء البيطرى قطاع مستقل داخل هيئة الدواء يشرف عليه الأطباء البيطريون، لضمان جودة الدواء البيطرى وملاءمته للثروة الحيوانية، والإشراف البيطرى ضمانا لصحة المواطنين، لأن صحتهم تبدأ بالغذاء الذى يتناولونه من أصل حيوانى كاللحوم والألبان والأسماك.

ولفت يوسف إلى أن الهيئات العالمية تتبع فصل الدواء البيطري عن البشري تحت إشراف بيطري، إذ إن الدواء البيطري مختلف تماما من حيث المسار الحركي، ويجب أن يكون القطاع البيطري تحت إشراف خبراء الدواء البيطري داخل هيئة الدواء، وبه متخصصون بيطريون للتسجيل والمتابعة وإصدار التراخيص وإحكام السيطرة على الأسواق، والطبيب البيطري المنوط به إجراء الاختبارات الحقلية للدواء البيطري قبل إنتاجه وتصنيعه وتأثيره على الحيوان والبشر.

كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وعقدت جلستي استماع بشأنه بحضور ممثلي نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.