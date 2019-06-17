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أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

البيطريون يعترضون على قانون هيئة الدواء.. ولجنة الشئون الصحية توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة العبد: يجب تمثيل البيطريين حفاظا على صحة المواطنين
تحرير:خالد وربي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
وأضاف العبد أنه يجب أن يكون هناك قطاعان تحت مظلة الهيئة، قطاع للأدوية البشرية وقطاع للأدوية البيطرية، كما هو متبع فى المنظمات العالمية كمنظمة "إف.دى.إيه" الأمريكية و"إف. دى. إيه" السعودية، وكذلك أيضا فى الاتحاد الأوروبى، ومعظم هذه الهيئات والمنظمات بها قطاعات بيطرية ممثلة داخلها مما ينظم عمل الدواء
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