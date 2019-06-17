عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

تحرير:كريم محجوب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

مسرح العرائس

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.

أما خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، تستضيف في السابعة مساءً عرض "بيت الأشباح"، بأسعار حضور «30، 50» جنيها، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، والعرض من تأليف وإخراج محمود جمال حديني ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك" وفي محافظة الإسكندرية يستقبل مسرح بيرم التونسي في

أما خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، تستضيف في السابعة مساءً عرض

"بيت الأشباح"، بأسعار حضور «30، 50» جنيها، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، والعرض من تأليف وإخراج محمود جمال حديني ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك"



وفي محافظة الإسكندرية يستقبل مسرح بيرم التونسي في التاسعة مساءً عرض "أبو كبسولة" وهو من إخراج محمد مرسي وتأليف محمد الصواف ومن بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع، وأسعار التذاكر« 25، 50، 75، 100» جنيه



وعلى مسرح ميامي بوسط البلد يقام في السابعة والنصف عرض "زهرة اللوتس" بأسعار حضور 30 جنيها والعرض من إخراج محمد حجاج وتأليف طارق مرسي .



