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عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

تحرير:كريم محجوب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
مسرح العرائس
مسرح العرائس
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
أما خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، تستضيف في السابعة مساءً عرض "بيت الأشباح"، بأسعار حضور «30، 50» جنيها، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، والعرض من تأليف وإخراج محمود جمال حديني ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " ابدأ حلمك" وفي محافظة الإسكندرية يستقبل مسرح بيرم التونسي في
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«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
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أشرف عبدالباقي يعرض مسرحية «جريمة في المعادي» في جدة

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم أحدث عروضه المسرحية "جريمة في المعادي.... مسرحية كلها غلط"، في مدينة جدة، الشهر المقبل. ونشر حساب "enjoy saudi" (مبادرة تابعة للهيئة العامة للترفيه في السعودية)، عبر موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، منوهًا بأن عرض المسرحية، سيكون في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، الشهر المقبل، على أن يبدأ في الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، فى خيمة المسرح بجدة.
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لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
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