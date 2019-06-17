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أسس بلاك كوبرا وثأر للشهداء.. حكاية 365 يوما لوزير الداخلية

الوزير محمود توفيق ثأر لشهداء العريش وأسس "بلاك كوبرا" لملاحقة الدواعش وجفف أوكار المخدرات وحاصر المتهربين ضريبيا.. أحكم قبضة الأمن واسترد هيبة الدولة
تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مرحلة دقيقة وصعبة كانت تمر بها البلاد، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اختيار اللواء محمود توفيق لتولي حقيبة وزارة الداخلية، ليقف مؤديا اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، في التشكيل الحكومي الجديد خلفًا للواء مجدي عبد الغفار. لم يأتِ اختيار "توفيق" للداخلية عبثًا أو لسد فراغ المنصب، وإنما كان الرجل المناسب في المكان المناسب، وهكذا فرضت إنجازاته وسيرته الذاتية اسمه على الأجهزة المختصة بعد دراسة ملفه بشكل دقيق، ورأت فيه تاريخًا حافلًا بالإخلاص والتفاني في العمل.
كللت جهوده بتوليه منصب مدير جهاز الأمن الوطني، في نهايات عام 2017، على خلفية حادث الواحات الإرهابي، ليشرف وقتها على عملية الثأر لشهداء الحادث، ويتمكن من تحرير النقيب محمد الحايس. الثعلب شهدت استراتيجية مكافحة الإرهاب اختلافًا جذريا في عهد اللواء توفيق الذي تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
السيسى

قمتان ولقاءات ثنائية.. السيسي يطير إلى السعودية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (2)

رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
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