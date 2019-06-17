أسس بلاك كوبرا وثأر للشهداء.. حكاية 365 يوما لوزير الداخلية

الوزير محمود توفيق ثأر لشهداء العريش وأسس "بلاك كوبرا" لملاحقة الدواعش وجفف أوكار المخدرات وحاصر المتهربين ضريبيا.. أحكم قبضة الأمن واسترد هيبة الدولة

تحرير:محمد عبد الجليل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

مرحلة دقيقة وصعبة كانت تمر بها البلاد، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اختيار اللواء محمود توفيق لتولي حقيبة وزارة الداخلية، ليقف مؤديا اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، في التشكيل الحكومي الجديد خلفًا للواء مجدي عبد الغفار. لم يأتِ اختيار "توفيق" للداخلية عبثًا أو لسد فراغ المنصب، وإنما كان الرجل المناسب في المكان المناسب، وهكذا فرضت إنجازاته وسيرته الذاتية اسمه على الأجهزة المختصة بعد دراسة ملفه بشكل دقيق، ورأت فيه تاريخًا حافلًا بالإخلاص والتفاني في العمل.

كللت جهوده بتوليه منصب مدير جهاز الأمن الوطني، في نهايات عام 2017، على خلفية حادث الواحات الإرهابي، ليشرف وقتها على عملية الثأر لشهداء الحادث، ويتمكن من تحرير النقيب محمد الحايس. الثعلب شهدت استراتيجية مكافحة الإرهاب اختلافًا جذريا في عهد اللواء توفيق الذي تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من

كللت جهوده بتوليه منصب مدير جهاز الأمن الوطني، في نهايات عام 2017، على خلفية حادث الواحات الإرهابي، ليشرف وقتها على عملية الثأر لشهداء الحادث، ويتمكن من تحرير النقيب محمد الحايس.







الثعلب

شهدت استراتيجية مكافحة الإرهاب اختلافًا جذريا في عهد اللواء توفيق الذي تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بعدد كبير من محافظات الجمهورية، ويرجع ذلك لخبرته فى مجال أمن المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية وقدرته على تجنيد المصادر السرية للإيقاع بالخلايا التي شكلت مجموعات عدائية ضد الدولة، حتى اشتهر وسط زملائه بلقب "الثعلب"، نظرًا لخبرته الأمنية الواسعة في التعامل مع الملفات الشائكة والمعلوماتية بحكم عمله في جهاز الأمن الوطني لسنوات طويلة.



وبعد مرور 365 يومًا على تولي الرجل ملف الأمن الداخلي المصري، في ظل ظروف كشف فيها الإرهاب عن وجهه القبيح، قدَّم وزير الداخلية الكثير من الإرهابيين إلى القضاء، بينما تمكن من إنهاء العديد من الملفات الشائكة الخاصة بالخلايا النائمة، ولاحق فلول الإرهابيين في الداخل والخارج، وعقد الكثير من المؤتمرات المتعلقة بالجريمة، وفرض التكنولوجيا الجديدة كأسلوب متبع على العمل الأمني.







دك حصون الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية، في 8 يونيو في بيان لها عن مقتل 4 إرهابيين متورطين في هجوم كمين العريش، والعثور على أسلحة وأحزمة ناسفة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء، كما أعلنت قبلها بيوم عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش، والذي وقع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فرق البحث رفيعة المستوى إلى تحديد مكان اختباء المتهمين في إحدى مزارع الزيتون بالعريش.







الثأر للشهداء

أكدت وزارة الداخلية في بيان لاحق تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتبين تورطهم في الهجوم على نفس نقطة الارتكاز الأمني، وأنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية بادرت بإطلاق النار بكثافة تجاه قوات الأمن، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين.







بلاك كوبرا

سقوط أباطرة الكيف

الندوات والمؤتمرات

في إطار سعيه لمواجهة التحديات التي فرضها التقدم التكنولوجي، جاءت قصة إنشاء اللواء توفيق لوحدة "بلاك كوبرا"، أو «الكوبرا السوداء» التابعة لقوات مكافحة الإرهاب، لتكون شاهدة على قدرة الرجل في متابعة التطور المعلوماتي الرهيب لمكافحة الجريمة، ولتكون قادرة على التعامل مع الأخطبوط الإلكتروني بشكل أكثر احترافية، وظهرت قدرتها التدريبية والمعلوماتية عندما شاركت في عمليات استهدفت القبض على عناصر إرهابية، لجأت إلى أماكن حصينة، لجعل الوصول إليها صعبًا ومكلفًا أمام أية محاولات للإيقاع بها.بناءً على الخطط التي أشرف على وضعها وزير الداخلية، فقد أوقعت إدارة مكافحة المخدرات بتشكيل عصابي حاول جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

في إطار حروب الجيل الخامس، عقدت وزارة الداخلية حلقة نقاشية عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، بمركز بحوث الشرطة وقالت إنه يوجد ما بين 4 إلى 6 ملايين صفحة وهمية على صفحات "فيسبوك" بمصر، معظمها يروج للشائعات، على أن الأمر لا يتوقف على مصر بل يتعداه إلى بعض العناصر بالخارج التي تتولى تغذية هذا النوع من الأكاذيب بقصد إحداث البلبلة أو لأغراض تضر بمصالح الدولة المصرية وتماسك شعبها.

مكافحة الفساد

وفي مجال مكافحة الفساد، استقبل اللواء محمود توفيق وزراء الداخلية والأمن فى دول أوغندا وسيراليون والكونغو وغانا وبوروندي وتشاد وزامبيا وليسوتو، وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك.



ورحب الوزير خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الإفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كل المجالات الشرطية المطلوبة، التزامًا من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها،

ولإنعاش خزانة الدولة بمليارات الجنيهات.

المليارات العائدة

خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال استمرارها في ملاحقة المتهربين ضريبيا وجمركيا، وكان آخرها ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا، والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة، 3 مليارات و401 مليون جنيه.