المقاولون يحسم الجدل حول توقيع نجم فريقه للأهلي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

المقاولون العرب

أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موافقة الإدارة على بيع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول للطلب الأعلى سعرًا بين الأندية التي سترغب في شرائه، وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ محلي لشراء طاهر محمد طاهر، بينما جاءته عروض شفهية من أندية خارج مصر، وتحديدًا أوروبية، وفي انتظار وصول العروض الرسمية»، وأضاف المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل: «لم نحدد سقفا ماليا أو رقما معينا ولكن سنوافق للنادي الذي يقدم أفضل وأعلى سعر».

وعن حقيقة توقيع اللاعب للنادي الأهلي، أوضح عادل أن هناك ثقة تامة في طاهر محمد طاهر، وأنه صاحب عقلية محترفة ولن يقدم أبدا على هذه الخطوة، نافيًا ما تردد من توقيع اللاعب للأهلي، وأكد أن طاهر مرتبط بعقد رسمي مع الذئاب ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون. وأوضح عادل: «هناك