رياضة

المقاولون يحسم الجدل حول توقيع نجم فريقه للأهلي

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موافقة الإدارة على بيع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول للطلب الأعلى سعرًا بين الأندية التي سترغب في شرائه، وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين: «حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ محلي لشراء طاهر محمد طاهر، بينما جاءته عروض شفهية من أندية خارج مصر، وتحديدًا أوروبية، وفي انتظار وصول العروض الرسمية»، وأضاف المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل: «لم نحدد سقفا ماليا أو رقما معينا ولكن سنوافق للنادي الذي يقدم أفضل وأعلى سعر».
وعن حقيقة توقيع اللاعب للنادي الأهلي، أوضح عادل أن هناك ثقة تامة في طاهر محمد طاهر، وأنه صاحب عقلية محترفة ولن يقدم أبدا على هذه الخطوة، نافيًا ما تردد من توقيع اللاعب للأهلي، وأكد أن طاهر مرتبط بعقد رسمي مع الذئاب ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون. وأوضح عادل: «هناك
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فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
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كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي. وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.
طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الأخبار التي يتم تداولها عن انتقال طاهر محمد طاهر، إلى النادي الأهلي، ليست صحيحة، وما هي إلا اجتهاد وتكهنات من البعض، مضيفًا، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشكل رسمي سواء مع اللاعب أو مع إدارة الفريق بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن النادي لا يقف أمام رغبة اللاعب في أي حال من الأحوال، وسبق أن الأهلي كان يسعى في الميركاتو الشتوي الماضي لضم طاهر، ولكن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.
الاهلى -المقاولون-العرب

رئيس المقاولون يكشف حقيقة عرض الأهلي لثنائي الفريق

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من النادي الأهلي، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر ومحمد مجلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليس له أي أساس من الصحة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي عرض من الأهلي، لضم طاهر أو مجلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا توجد نية لبيع الثنائي في الوقت الحالي، ولكن في حالة وصول عرض لضمهما سوف ندرسها ونتناقش مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لحسم موقفنا من بيع الثنائي".
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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