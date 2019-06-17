طالب يمزق امتحان الأحياء بكفر الشيخ.. وحالات إغماء

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى، وسيدي سالم المركزي، التابعة جميعها لمديرية الصحة بكفر الشيخ، 7 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، بينما قام طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقى، بمدينة بلطيم، بتمزيق ورقة إجابته في أثناء امتحان الأحياء لشعبة "علمى علوم". وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة مروة أشرف إبراهيم، بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، وشيماء السعيد البستاوي، مصابة بحالة تشنجات بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزي كلا من إيمان شحاتة محمد عبد الغني، مصابة بحالة إغماء بلجنة مدرسة نجية سلام،