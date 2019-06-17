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طالب يمزق امتحان الأحياء بكفر الشيخ.. وحالات إغماء

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى، وسيدي سالم المركزي، التابعة جميعها لمديرية الصحة بكفر الشيخ، 7 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، بينما قام طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقى، بمدينة بلطيم، بتمزيق ورقة إجابته في أثناء امتحان الأحياء لشعبة "علمى علوم". وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة مروة أشرف إبراهيم، بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، وشيماء السعيد البستاوي، مصابة بحالة تشنجات بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزي كلا من إيمان شحاتة محمد عبد الغني، مصابة بحالة إغماء بلجنة مدرسة نجية سلام،
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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ثانوية عامة

4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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