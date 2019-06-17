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عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام
مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
كما أعرب الزعيم عادل إمام عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وتوجه بالشكر إلى جمهوره. جدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض سيطرت على كواليس مسلسل «فلانتينو»، الذى كان من المفترض أن ينافس به الزعيم خلال رمضان 2019، إلا أنه خرج من السباق فى مارس الماضى،
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تكريم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان تري كور

كرمت الجامعة البريطانية في مصر، الفنانتين لبلبة وسوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت»، في ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جدا، الذي أقيم على مدار أسبوع، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة 205 أفلام من 30 دولة تمثل 4 قارات حول العالم. عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالتكريم وقالت في أثناء تسلّمها درع الجامعة البريطانية: "شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية".
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«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
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وفاة كاتب مسلسل «أبناء ولكن» بعد صراع مع المرض

توفي السيناريست جابر عبد السلام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وكتبت ابنته أمل عبر حسابها على «فيسبوك»:" ربنا استرد وديعته في الجنة يا حبيبي إن شاء الله"، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. جابر عبد السلام هو مؤلف مسلسل "أبناء ولكن"، الذي قام ببطولته كل من تيسير فهمي وهالة فاخر ومحمد السبع وعبلة كامل وهادي الجيار، وهو من إخراج رضا النجار، كما تعاون مع الفنانة نادية الجندي من خلال فيلم "48 ساعة في إسرائيل"، الذي صدر عام 1998، من إخراج نادر جلال.
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تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
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عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
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سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، بالإضافة إلى منصة "watch it" الإلكترونية.
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