عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

تحرير:التحرير ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الزعيم عادل إمام

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.

كما أعرب الزعيم عادل إمام عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وتوجه بالشكر إلى جمهوره. جدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض سيطرت على كواليس مسلسل «فلانتينو»، الذى كان من المفترض أن ينافس به الزعيم خلال رمضان 2019، إلا أنه خرج من السباق فى مارس الماضى،