تفوق تاريخي للفراعنة على زيمبابوي وذكرى سيئة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

كأس الأمم الإفريقية

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق وأن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

وحقق الفراعنة الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة 2-1 من توقيع كل من تامر عبد الحميد ومحمد بركات. وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وحينها فازت مصر في برج العرب بنتيجة 2-1، وفازت في مباراة الإياب خارج ميدانها بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي شهد تسجيل محمد صلاح