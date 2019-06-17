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تكريم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان تري كور

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مهرجان تري كور
مهرجان تري كور
كرمت الجامعة البريطانية في مصر، الفنانتين لبلبة وسوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت»، في ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جدا، الذي أقيم على مدار أسبوع، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة 205 أفلام من 30 دولة تمثل 4 قارات حول العالم. عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالتكريم وقالت في أثناء تسلّمها درع الجامعة البريطانية: "شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية".
أعلنت لجنة تحكيم المهرجان فوز فيلم «ليثيوم» بجائزة أفضل فيلم روائي قصير جدا، وحصل فيلم «أهل الكرم» للمخرج عمرو يوسف على جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم «قبض الريح» للفنانة حنان شكري، وحصد فيلم «رايت كليك» جائزة
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عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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«إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي

«فى كل زمان يبان واحد يقوم واحد يقوم يدعى الهدى لناسه.. وكان من دول كريم القول وشايل هم ناس تاهو وقاسوا.. أمين وأمين على الأمة ونور فى الغيمة والغمة.. كتاب الله دخل قلبه شرح معانيه بإحساسه.. ناس طيبين لا حيلتها مال ولا جاه طلع ابنهم غنى بالإيمان والدين.. رب العباد حبب خلقه فى لقاه وياما تاب على إيده ناس ضالين.. دخل القلوب لله كده ف لله وكأنه ابويا وصلى بينا سنين»، تلك الكلمات التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت وغناها محمد فؤاد، كفيلة لتخبرك أنك الآن تشاهد مسلسل «إمام الدعاة» الذي تناول السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوي.
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وفاة كاتب مسلسل «أبناء ولكن» بعد صراع مع المرض

توفي السيناريست جابر عبد السلام بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وكتبت ابنته أمل عبر حسابها على «فيسبوك»:" ربنا استرد وديعته في الجنة يا حبيبي إن شاء الله"، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. جابر عبد السلام هو مؤلف مسلسل "أبناء ولكن"، الذي قام ببطولته كل من تيسير فهمي وهالة فاخر ومحمد السبع وعبلة كامل وهادي الجيار، وهو من إخراج رضا النجار، كما تعاون مع الفنانة نادية الجندي من خلال فيلم "48 ساعة في إسرائيل"، الذي صدر عام 1998، من إخراج نادر جلال.
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ضد الحكومة..قصة مرافعة أحمد زكي «الأسطورية الكارثية»

"كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدًا.. حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة، سيدي الرئيس.. إن ما أطالب به أن نصلي جميعًا صلاة واحدة، صلاة العدل، صلاة واحدة لإله واحد.. سيدي الرئيس.. أليسوا بشرا خطائين مثلنا! أليسوا قابلين للحساب والعقاب مثل باقي البشر! سيدي الرئيس.. أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بك، ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا أغيثونا.. والله الموفق".. يظل مشهد الراحل أحمد زكي، في مرافعته الشهيرة بفيلم "ضد الحكومة"، واحدًا من أقوى مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها الكبير، وتظل كلماته خالدة معبرة عن قصته وقصة جيل كامل.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
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ابن أصول 24.. حمادة هلال يغني «بتحدى الظروف»

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بخروج «هشام» الفنان حمادة هلال من المستشفى بعدما دخل فى غيبوبة عقب علمه بقيام والده «تمام» الفنان أحمد حلاوة، و«سيف» الفنان محمد نجاتى، وأخيه الأصغر «جمال» الفنان حمزة العليمي، بالاستيلاء على جميع ممتلكاته، ويذهب هو ووالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، إلى العيش في منزل زوجته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، والذى كان قد اشتراه لها عندما تزوجها سرا.
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