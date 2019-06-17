تكريم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان تري كور

تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مهرجان تري كور

كرمت الجامعة البريطانية في مصر، الفنانتين لبلبة وسوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت»، في ختام فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جدا، الذي أقيم على مدار أسبوع، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة 205 أفلام من 30 دولة تمثل 4 قارات حول العالم. عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بالتكريم وقالت في أثناء تسلّمها درع الجامعة البريطانية: "شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية".

أعلنت لجنة تحكيم المهرجان فوز فيلم «ليثيوم» بجائزة أفضل فيلم روائي قصير جدا، وحصل فيلم «أهل الكرم» للمخرج عمرو يوسف على جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم «قبض الريح» للفنانة حنان شكري، وحصد فيلم «رايت كليك» جائزة