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إغماء وصرع.. إصابة 5 طالبات بامتحان الأحياء بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق إلا شكوى واحدة بحدوث إغماء لعدد 4 طالبات في مادة الإحياء، وصرع وانهيار لطالبة أخرى، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29814 طالبا وطالبة حضر منهم 28401 وتغيب 1413 بنسبة حضور بلغت 95.3% بواقع 3214 متقدما لأداء امتحان الديناميكا حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء تقدم 17520طالبا وطالبة حضر منهم 16485 وتغيب 1035 كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالبا وطالبة حضر8923 وتغيب 157.
جاء ذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بنطاق المحافظة أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الأحياء لشعبة العلوم لمدة ثلاث ساعات بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية لامتحان الفلسفة والمنطق وفى شعبة الرياضيات أدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ساعتين. من
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (1)

طالب يمزق امتحان الأحياء بكفر الشيخ.. وحالات إغماء

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى، وسيدي سالم المركزي، التابعة جميعها لمديرية الصحة بكفر الشيخ، 7 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، بينما قام طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقى، بمدينة بلطيم، بتمزيق ورقة إجابته في أثناء امتحان الأحياء لشعبة "علمى علوم". وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
سيارة-اسعاف

اشتباه جلطة وإغماء.. إصابة مراقب وطالبتين ببني سويف

تعرض مراقب يدعى "سامى.م.ع" 39 عامًا، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة ببا في محافظة بني سويف لإصابة باشتباه جلطة، وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي، كما أصيبت طالبة تدعى "رغدة.أ.م" 19 عامًا، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، بلجنة الإدارة التعليمية بالفشن لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتعرضت طالبة أخرى وتدعى "دينا.ع.ا"18 سنة، إلى حالة إغماء أثناء أداء الامتحان بلجنة ناصر الثانوية بنات وتم نقلها إلى مستشفى ناصر.
امتحان-الاستاتيكا-للثانوية-العامة-فى-الاسكندرية (1)

إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
ثانوية عامة

4 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، 4 حالات إصابة لطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "مروة أشرف إبراهيم" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، و"شيماء السعيد البستاوي" مصابة بحالة تشنجات، بلجنة الثانوية التجارية بنات، كما استقبل مستشفى مطوبس المركزى حالتين "ايمان شحاته محمد عبد الغنى"، مصابة بحالة إغماء، بلجنة مدرسه نجيه سلام، و"محمد السعيد العتيبي" بلجنة مدرسه رفاعه الطهطاوى أبو غنيمة.
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