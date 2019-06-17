إغماء وصرع.. إصابة 5 طالبات بامتحان الأحياء بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق إلا شكوى واحدة بحدوث إغماء لعدد 4 طالبات في مادة الإحياء، وصرع وانهيار لطالبة أخرى، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29814 طالبا وطالبة حضر منهم 28401 وتغيب 1413 بنسبة حضور بلغت 95.3% بواقع 3214 متقدما لأداء امتحان الديناميكا حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء تقدم 17520طالبا وطالبة حضر منهم 16485 وتغيب 1035 كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالبا وطالبة حضر8923 وتغيب 157.

جاء ذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بنطاق المحافظة أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الأحياء لشعبة العلوم لمدة ثلاث ساعات بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية لامتحان الفلسفة والمنطق وفى شعبة الرياضيات أدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ساعتين. من