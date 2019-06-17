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للمرة الثانية.. الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعيينات الجديدة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
الكويت
الكويت
واصلت وزارة التربية الكويتية استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية الجديدة، إذ أعلنت حاجتها إلى 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وحددت 3 جنسيات عربية، لم تكن بينها المصرية، إذ قال فهد الغيض، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إنهم خاطبوا سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.
ودشنت وزارة التربية الكويتية، موقعا إلكترونيا خاصا بإدارة الموارد البشرية، خصصته لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية. وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوزارة، أن الوزارة حددت عبر موقعها الإلكتروني الجديد، التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الشروط
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

كيف بدا البشير في ظهوره الأول منذ عزله؟

منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، تناولت العديد من التقارير أحواله، وكانت جميعها تؤكد أن الوضع الصحي للرئيس المعزول في تدهور مستمر منذ إيداعه في السجن، فهناك من أكد معاناته من حالة نفسية صعبة، وهناك من أعلن عن إصابته بجلطة، ووصل الأمر إلى أقاويل تؤكد أن الوضع الصحي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة. إلا أن الظهور الأول للبشير أمس منذ عزله جاء ليكشف عكس كل تلك الأقاويل التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ويدحض كل تلك الشائعات.
عبد-الملك-الحوثي

تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: طائرات بسماء الخليج وواشنطن لا تريد حربا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تحليق طائرات سعودية وأمريكية في سماء منطقة الخليج، كما تناولت آخر التطورات في السودان واستعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تحليق طائرات سعودية - أمريكية على منطقة الخليج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع "ف-15 سي"، في تشكيل مشترك، على منطقة الخليج العربي، أمس الأحد ، بمساندة، طائرات أخرى تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز الظهور الأول للبشير بعد عزله

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، على تطورات الأوضاع في السودان والظهور الأول للرئيس المعزول حسن البشير، كما تناولت تداعيات الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "في أول ظهور له منذ عزله.. البشير يمثل أمام النيابة العامة"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مثل أمس، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل.
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جاريد كوشنر

تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
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