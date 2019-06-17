للمرة الثانية.. الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعيينات الجديدة

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

الكويت

واصلت وزارة التربية الكويتية استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية الجديدة، إذ أعلنت حاجتها إلى 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وحددت 3 جنسيات عربية، لم تكن بينها المصرية، إذ قال فهد الغيض، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إنهم خاطبوا سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.

ودشنت وزارة التربية الكويتية، موقعا إلكترونيا خاصا بإدارة الموارد البشرية، خصصته لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية. وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوزارة، أن الوزارة حددت عبر موقعها الإلكتروني الجديد، التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الشروط