النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020

اتضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان على الاقتصاد وإنجازاته في العامين الماضيين قد يكون أكثر فائدة من الحديث عن القضايا السياسية المختلفة

تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

ترامب

على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورصدت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" بعض ملامح التطور الواضحة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، وهي المسافة الزمنية التي تسمح بظهور آثار سياسات الرئيس الأمريكي الذي تقلد مهام البيت الأبيض في يناير 2017. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأشارت الوكالة الأمريكية