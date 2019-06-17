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النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020

اتضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان على الاقتصاد وإنجازاته في العامين الماضيين قد يكون أكثر فائدة من الحديث عن القضايا السياسية المختلفة
تحرير:محمود نبيل ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
ترامب
ترامب
على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ورصدت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" بعض ملامح التطور الواضحة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، وهي المسافة الزمنية التي تسمح بظهور آثار سياسات الرئيس الأمريكي الذي تقلد مهام البيت الأبيض في يناير 2017. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأشارت الوكالة الأمريكية
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لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
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أمريكا: نمتلك أدلة تدين إيران في «حادث خليج عمان»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد ناقلتي البترول في خليج عمان. وأضاف بومبيو، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز". وأوضح أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل في منع المرور في خليج هرمز.
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الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
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ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
ترامب

أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (1)

ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
دونالد ترامب

ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات. وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.
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