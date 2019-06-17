النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020
اتضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان على الاقتصاد وإنجازاته في العامين الماضيين قد يكون أكثر فائدة من الحديث عن القضايا السياسية المختلفة
تحرير:محمود نبيل
١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
ترامب
على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ورصدت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" بعض ملامح التطور الواضحة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، وهي المسافة الزمنية التي تسمح بظهور آثار سياسات الرئيس الأمريكي الذي تقلد مهام البيت الأبيض في يناير 2017.
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وأشارت الوكالة الأمريكية
ورصدت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" بعض ملامح التطور الواضحة في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، وهي المسافة الزمنية التي تسمح بظهور آثار سياسات الرئيس الأمريكي الذي تقلد مهام البيت الأبيض في يناير 2017.
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وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ترامب الذي بات على وشك تحطيم الأرقام القياسية لأطول توسع اقتصادي، سوف يراهن على تلك الإنجازات، التي يعدّها بمنزلة رصيد يكفي لإعادة انتخابه.
وقال جاستين وارنج، وهو خبير في إستراتيجية الاستثمار في مؤسسة UBS بمدينة نيويورك: "إذا ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع اليوم، فسيكون ذلك أقوى اقتصاد في تاريخ الانتخابات الأمريكية".
وأوضحت بلومبيرج أن البطالة قريبة من أدنى مستوى في نصف قرن، كما أن التضخم في مستويات ضعيفة للغاية، للحد الذي دفع البعض للاعتقاد أن تلك الظاهرة الاقتصادية غير موجودة بالأساس في الولايات المتحدة.
وأضاف وارنج أن مؤشري التضخم والبطالة يشكلان معًا ما يعرف باسم "مقياس البؤس"، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تؤكد أن الأمريكيين يعيشون أحوالا أفضل مما كانوا عليه في السنوات العشر الماضية.
ومن جانبها، أكدت بلومبيرج أن رهان ترامب على الأداء الاقتصادي لولايته الرئاسية، سيكون مدعمًا بشعبية كبيرة، خاصة أن مستويات الرضا لدى الجماهير تبدو مرتفعة في هذا الشأن.
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وفقا للمعلومات التي استعرضتها بلومبيرج عن الأداء الاقتصادي لولاية ترامب الرئاسية، فإن التوسع الحالي على وشك أن يصبح الأطول على الإطلاق، ولكن متوسط معدل النمو هو من بين الأبطأ، إلا أن ذلك قد لا يكون مؤثرا فى النمط العام لأداء الاقتصاد الأمريكي على مدى عامين.
ويرجع الخبراء المتخصصون في مراقبة الأداء الاقتصادي، التطور الحالي والوتيرة المرتفعة خلال العام الأخير، إلى بعض سياسات الرئيس؛ مثل تخفيض الضرائب، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي المتفق عليه مع الكونجرس، وذلك للحصول على معدلات نمو أسرع تبدأ في عام 2018.
وطرحت الوكالة الأمريكية سؤالا عن فرص استمرار تلك الوتيرة في المستقبل، إذ تتوقع الإدارة أن الاقتصاد يمكن أن يستمر في التوسع بنسبة 3%، وإن كان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع أن يتجاوز النمو في العام المقبل أكثر من 2.2%.
وعلى الرغم من الأداء المتطور للاقتصاد الأمريكي، فإن المتشككين يرون أن ترامب قام بهندسة سياسات اندفاعية للحكومة، فيخفف من القيود الاقتصادية ويثقل كاهل أمريكا بعجز أكبر في الميزانية، دون تقديم الزيادة الموعودة في الاستثمار أو الأعمال التجارية، التي من شأنها أن تترجم إلى مكاسب دائمة.
وبخلاف التشكيك المستمر في قدرات الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار بنفس الوتيرة الاقتصادية، سادت حالة من الاتفاق بين كل الأوساط، سواء المؤيدة أو المعارضة، على أن هناك مساعيَ فعلية لخفض مستويات البطالة خلال عهد ترامب، ما أدى لوصولها إلى 3.6%، وهو أدنى معدل في السنوات العشر الأخيرة.