القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

مكافحة المخدرات تضبط 36 كيلو بانجو و8 كيلو حشيش، و4 كيلو هيروين.. المرور تحرر 5650 مخالفة مرورية.. وشرطة التموين تضبط 553 قضية تموينية متنوعة

تحرير:محمد رشدي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.

وعثر بحوزة المتهمين على 36 كيلو بانجو و8 كيلو حشيش، و4 كيلو هيروين و130 جراما من الأفيون و705 جرامات من الاستروكس، وكيلو من مخدر الفودو و3111 قرصا مخدرا. الأموال العامة وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ

الأموال العامة

وعثر بحوزة المتهمين على 36 كيلو بانجو و8 كيلو حشيش، و4 كيلو هيروين و130 جراما من الأفيون و705 جرامات من الاستروكس، وكيلو من مخدر الفودو و3111 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضيتين أموال عامة.



ضبط 210 وقائع تعديات في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية



كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب مكتبة بشرم الشيخ لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع شخصين آخرين، حيث بلغت تعاملاته المادية 9 ملايين جنيه مصرى و 500 ألف دولار أمريكي.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام صاحب مكتبة بشرم الشيخ بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه ، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث "جار ضبطهما "، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقاً للفحص المستندى بلغت خمسمائة ألف دولار أمريكى وتسعة ملايين جنيه مصري.





المرور

ووجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5650 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2580 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

التموين

الكهرباء

البيئة والمسطحات

كما شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة استهدفت الأسواق لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 553 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكبرة استهدفت سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين.وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 4984 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكبرة لاستهداف جرائم التلوث البيئي والمائي، واستهداف المراكب النيلية غير المرخصة.





وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (74) قضية متنوعة.



رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار