رياضة

آل الشيخ: «نجهز لفريق أوروبي.. المرة دي حاجة تانية»

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العاصي بيجهز لفرقة أوروبا.. العاصي مكتوب له كل صيف موال.. لكن المرة دي حاجة تانية". ثم نشر تركي آل الشيخ فيديو لمحمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لبيراميدز، يقول خلاله العاصي: "المرة الماضية كونّا فريقا في 23 يوما، ونتمنى هذه
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محمد-صلاح

فرانس فوتبول: تأثير صلاح تخطى كرة القدم

خصصت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جزءا من عددها الصادر اليوم الإثنين للحديث عن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ومشاركته المنتظرة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبل، وتصدّر العدد الحوار الذي أجرته المجلة مع مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، إلى جانب الحوار الآخر الذي أجرته "فرانس فوتبول" مع يوسف عتال الجزائري المحترف في صفوف فريق نيس، كما خصصت المجلة جزءًا للحديث عن كأس الأمم الإفريقية وفخرها بوجود 8 مدربين فرنسيين في البطولة.
منتخب- مصر-الاوليمبي

كيف أفسدت إسرائيل مواجهة مصر وفلسطين؟

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أعلن في بيان له، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأوليمبي الفلسطيني وضيفه المصري على استاد فيصل الحسيني في رام الله، وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأوليمبي الأردني، الذي كان مقرراً أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والآسيوي وكل الاتحادات العربية والقارية أن تدين هذا التصرف.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
بيراميدز-والإسماعيلي‎

قناة الكأس تكشف أول الراحلين عن بيراميدز

قالت شبكة قنوات «الكأس»، اليوم الأحد، إن نادي الكويت الكويتي، نجح في التعاقد مع اللاعب السوري عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت القناة، في تقريرها اليوم الأحد، أن عمرو الميداني، قام بتوقيع العقود وإتمام انتقاله إلى النادي الكويتي، وذلك لمدة موسم واحد فقط. يذكر أن اللاعب السوري انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الصيف الماضي، لكن النادي لم يكشف عن مدة التعاقد بين الطرفين حينها.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».
تركي-آل-الشيخ

مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
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