آل الشيخ: «نجهز لفريق أوروبي.. المرة دي حاجة تانية»

١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العاصي بيجهز لفرقة أوروبا.. العاصي مكتوب له كل صيف موال.. لكن المرة دي حاجة تانية". ثم نشر تركي آل الشيخ فيديو لمحمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لبيراميدز، يقول خلاله العاصي: "المرة الماضية كونّا فريقا في 23 يوما، ونتمنى هذه