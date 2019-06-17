يعمل 100 ألف ساعة.. سامسونج تطرح تليفزيونا 292 بوصة

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تليفزيون سامسونج

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق "التليفزيون الحائط" الجديد The Luxury Wall فى معرض إنفوكوم 2019 بأورلاندو فى ولاية فلوريدا، حيث يمكن تصميم النسخة الجديدة من الجهاز حسب الطلب، لتناسب حجم ونسبة عرض وارتفاع المساحة الداخلية للمعيشة، ليقدم مفهوما جديدا لمتعة المشاهدة وتجربة فريدة للمستهلكين من خلال صورة فائقة الجودة فى منازلهم. وأتاحت سامسونج للحضور في معرض إنفوكوم 2019 فرصة تفقد وتجربة أحدث ابتكارات أجهزة عرض سامسونج الأخرى، ومنها MagicInfo7 لحلول اللافتات الرقمية وFlip 65 بوصة ولافتات QLED 8K.

وتقدم سامسونج النسخة الجديدة من تليفزيون "الحائط" وهو جهاز Micro LED، بشاشة عرض كبيرة الحجم نموذجية ويمكن تصميمها حسب الطلب وفقا لحجم ومساحة المكان من بين مجموعة متنوعة من المقاسات، تبدأ من 73 بوصة بدقة 2K وتصل إلى 292 بوصة بدقة 8K، ويمتاز بنحافة تصميمه اللا متناهية وعمقه الأقل من 30 مم، ما يضمن دمجه