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يعمل 100 ألف ساعة.. سامسونج تطرح تليفزيونا 292 بوصة

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تليفزيون سامسونج
تليفزيون سامسونج
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق "التليفزيون الحائط" الجديد The Luxury Wall فى معرض إنفوكوم 2019 بأورلاندو فى ولاية فلوريدا، حيث يمكن تصميم النسخة الجديدة من الجهاز حسب الطلب، لتناسب حجم ونسبة عرض وارتفاع المساحة الداخلية للمعيشة، ليقدم مفهوما جديدا لمتعة المشاهدة وتجربة فريدة للمستهلكين من خلال صورة فائقة الجودة فى منازلهم. وأتاحت سامسونج للحضور في معرض إنفوكوم 2019 فرصة تفقد وتجربة أحدث ابتكارات أجهزة عرض سامسونج الأخرى، ومنها MagicInfo7 لحلول اللافتات الرقمية وFlip 65 بوصة ولافتات QLED 8K.
وتقدم سامسونج النسخة الجديدة من تليفزيون "الحائط" وهو جهاز Micro LED، بشاشة عرض كبيرة الحجم نموذجية ويمكن تصميمها حسب الطلب وفقا لحجم ومساحة المكان من بين مجموعة متنوعة من المقاسات، تبدأ من 73 بوصة بدقة 2K وتصل إلى 292 بوصة بدقة 8K، ويمتاز بنحافة تصميمه اللا متناهية وعمقه الأقل من 30 مم، ما يضمن دمجه
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تطبيقات-هواوي

بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة

على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.
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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
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تعليق إصدار جهاز MateBook من هواوي بسبب الحظر

أكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، ريتشارد يو، تعليقًا لأجل غير مسمى على إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. على الرغم من ذلك، تكافح هواوي لإبقاء نفسها كعلامة تجارية رائدة داخل الولايات المتحدة بالأخص، على الرغم من أنها صنعت بالفعل بعضًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل الهواتف، حول العالم، لكن هناك سببا واحدا باستطاعته هدم كل تلك النجاحات؛ الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.
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