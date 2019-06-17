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«القومي للترجمة» يطلق جائزة الترجمة عن الصينية

تحرير:كريم محجوب ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
أنور مغيث رئيس القومي للترجمة
أنور مغيث رئيس القومي للترجمة
‎قرر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، إطلاق أول جائزة للترجمة عن اللغة الصينية، بالتعاون مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة. وأكد مغيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي "المركز" إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، مشيرا إلى أن "القومي للترجمة" رأى ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب على الترجمة عن الصينية، التي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن، مقارنة بالترجمة إلى اللغات الأخرى. وأضاف مغيث أن هذه الجائزة تم الإعداد لها على مدار شهور مضت، قبل الكشف عنها.
وسيعلن المركز تفاصيل الجائزة خلال مؤتمر صحفى غدا، بحضور المستشار الثقافي الصيني، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والكاتب شى إيفنغ، مؤلف العمل المطروح للمسابقة، ومدير مركز أدب الإنترنت باتحاد الكتاب الصينيين. يذكر أن "القومي للترجمة" تأسس في عام 2006 وهو مؤسسة ثقافية لا تهدف إلى الربح، أسهم في
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