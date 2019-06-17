كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

الثانوية الأزهرية تنتصر على نظيرتها« الثانوية العامة» فى القضاء على مهمة تسريبات الامتحانات.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف لـ«التحرير» تفاصيل المهمة

تحرير:باهر القاضى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،

هذا المشهد الذى استدعى وضع الشهادتين على طريق المقارنة، نستعرض معه خلال هذه السطور، لماذا نجحت الثانوية الأزهرية فى القضاء على التسريب وفشلت العامة فى ذلك؟ كواليس نجاح الأزهر فى المهمة وللوقوف على تفاصيل نجاح الأزهر فى القضاء على تسريب الامتحانات بالثانوية الأزهرية، أسوة بالأعوام الماضية، أكد الشيخ

هذا المشهد الذى استدعى وضع الشهادتين على طريق المقارنة، نستعرض معه خلال هذه السطور، لماذا نجحت الثانوية الأزهرية فى القضاء على التسريب وفشلت العامة فى ذلك؟

كواليس نجاح الأزهر فى المهمة

وللوقوف على تفاصيل نجاح الأزهر فى القضاء على تسريب الامتحانات بالثانوية الأزهرية، أسوة بالأعوام الماضية، أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر كمؤسسة تعليمية بشكل عام بكامل هيئاته ومؤسساته، عكفت خلال الأسابيع الماضية قبل عقد الامتحانات، على وضع خطة شاملة لخروج الامتحانات بأفضل صورة..اقرأ ايضا..الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية



وأضاف على خليل لـ«التحرير»، أنه وفقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووكالة مشيخة الأزهر، فقد وضع قطاع المعاهد العديد من الأمور التى جعلت الطالب نفسه لا يحاول الغش، فضلا عن وضع إجراءات صارمة لمنع أى طالب يرغب فى الغش من تسريب الامتحان أو الغش بأي صورة.



وأفصح خليل، عن إجراءات الأزهر فى مواجهة التسريبات وأعمال الغش بالثانوية الأزهرية: قائلا: قطاع المعاهد الأزهرية حرص بشكل تام على وضع أجهزة للكشف على المعادن على أبواب اللجان بجميع معاهد الجمهورية، وذلك لمنع دخول الطلاب بأجهزة المحمول، فضلا عن تدريب المراقبين والمشرفين على العملية على أفضل طرق المراقبة ورصد أى محاولات للغش والتعامل معها بقوة القانون.



وتابع: اختيار أماكن أنعقاد اللجان بعناية فائقة، بعيدة عن الازدحام والكثافة وتجمعات أولياء الأمور، وكذلك نظام البوكلت نفسه يعد نموذجا متميزا فالطالب يحصل على نموذج مختلف تمام عن أسئلة الطالب المجاور له، فضلا عن انعقاد امتحانات الشفوى للطلاب بالصوت والصورة، وبالتالى الطالب أصبح واثقا من نفسه بأنه طالما أجاب عن الشفوي يستطيع الإجابة عن التحريرى وبالتالى هو نفسه لا يفكر فى الغش.

محاذير لطلاب الأزهر

وقدم قطاع المعاهد، عدة نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتزام بها خلال أداء الامتحانات، شملت ضرورة إحضار رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي، وعدم اصطحاب المحمول نهائيًا، وعدم كتابة الطلاب أسماءهم أو أرقام جلوسهم داخل كراسة الإجابة أو أى علامة فيها يستدل منها على شخصياتهم أو ترك تذاكر أو أرقام جلوس داخل الكراسات.



وشملت قراءة التعليمات في أول صفحة من الورقة الامتحانية "البوكليت"، وعدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان، فضلا إلى عدم اصطحاب الكتب أو المذكرات أو أوراق فى مادة الامتحان ، و التواجد في المقاعد المحددة داخل اللجنة بحسب أرقام الجلوس، والتشديد على عدم الخروج من اللجنة قبل نهاية نصف الوقت.

التربية والتعليم

وعن كواليس عجز وزارة التربية والتعليم فى القضاء على تسريب الامتحانات، أكد الخبير التربوى مصطفى رجب، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة جنوب الوادى، أن هناك تقاعسا كبيرا لدى وزارة التربية والتعليم فى العمل وبقوة على تطوير نظام الامتحانات، مشددا على أن الوزارة تفتقر للخبرات المؤهلة فعليا لتطوير أنظمة الامتحانات والحد من تسريباتها.



وأوضح مصطفى رجب لـ«التحرير»، أن الوزارة تستعين بمسميات لا مؤهلات من أشخاص ليسوا مؤهلين علميا ولا تربويا فى صنع القرار، فضلا عن تهميش أدوار المراكز البحثية التابعة للوزارة، والتى من مهاهما الأساسية تطوير منظومة التعليم سواء على مستوى الامتحانات او على سبيل العملية التعليمية برمتها، منوها أن تلك المراكز اصبحت بلا عمل حقيقي، وبالتالى فالوزارة لا تستطيع أن تتصدى لأعمال التسريب لعدم وجود خبرات مؤهلة لمواجهة تلك المهمة.