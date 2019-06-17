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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

الثانوية الأزهرية تنتصر على نظيرتها« الثانوية العامة» فى القضاء على مهمة تسريبات الامتحانات.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف لـ«التحرير» تفاصيل المهمة
تحرير:باهر القاضى ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
هذا المشهد الذى استدعى وضع الشهادتين على طريق المقارنة، نستعرض معه خلال هذه السطور، لماذا نجحت الثانوية الأزهرية فى القضاء على التسريب وفشلت العامة فى ذلك؟ كواليس نجاح الأزهر فى المهمة وللوقوف على تفاصيل نجاح الأزهر فى القضاء على تسريب الامتحانات بالثانوية الأزهرية، أسوة بالأعوام الماضية، أكد الشيخ
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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مادة-الاستاتيكا-تصوير-دعاء-السيد‎ (2)

أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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