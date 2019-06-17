طلاب الثانوية| الديناميكا «قهرتهم» والفلسفة «بسطتهم»

«باقي ساعة.. باقي نصف ساعة.. باقي ربع ساعة» المراقبون صنعوا حالة من التوتر والقلق للطلاب بالـ«الديناميكا».. و«الأحياء والفلسفة» فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كاف جدا

تحرير:أمين طه ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا، وذلك بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة الأجنبية- اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء» خلال الأيام الماضية، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 4 يوليو.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني. رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.

رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، وذلك للوقوف من خلال بعضهن على مستوى امتحانات «الفلسفة والمنطق، والأحياء، والديناميكا».

دموع وبكاء ووقت غير كاف

من جانبها قالت إحدى الطالبات والدموع تملأ وجهها وتدعي «شيماء»، إن الامتحان كان به صعوبة بالغة، والوقت المخصص لمادة الديناميكا غير كاف على الإطلاق للإجابة على كل الأسئلة، وأغلب الأسئلة من خارج الكتاب المدرسي، مضيفة: «كده مستقبلي ضاع وحسبي الله ونعم الوكيل».

وفى نفس السياق أكدت الطالبة «نهى»، أن وقت الامتحان كان قصير جدا، ولكن الامتحان لم يكن صعب ولا سهل، ولكنه كان يحتاج وقت اكثر من الوقت المخصص للامتحان، لافتة إلى أن المراقبين خلقوا حالة من التوتر والقلق بقولهم كل شوية «باقي ساعة باقي نصف ساعة باقي ربع ساعة».

بينما قالت إحدى الطالبات وتدعى «هالة»، إن الوقت غير كاف على الإطلاق للإجابة على كم الأسئلة الموجودة، وكل الامتحانات الأخرى 3 ساعات إلا امتحان الديناميكا، مضيفة: «بجد كده حرام».







سعادة وسرور لطلاب الفلسفة والأحياء

على العكس تماما خرج الطلاب الذين يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق تملؤهم حالة من السعادة والفرح، حيث توكد إحدى الطالبات، وتدعى «ياسمين»، إن امتحان مادة الأحياء كان فى مستوى الطالب المتوسط، وجاء وفق التوقعات وليس به أى مفاجآت، لافتة إلى أن به بعض النقاط البسيطة احتاجت إلى التفكير والتدقيق قبل الإجابة.

بينما أكدت الطالبة «أمنية»، إن الفلسفة والمنطق كان سهلا للغاية، ولم يخرج عن الأسئلة المتوقعة خاصة فى جزء الفلسفة، مشيرة إلى أن الوقت كان كافياجدا، وتمكنت من مراجعة الإجابة أكثر من مرة.

وفى نفس السياق قالت الطالبة «علا»، إن الأسئلة سهلة للغاية ولم يكن بها أي مفاجآت وفى مستوى الطالب المتوسط، لافتة إلى أن أغلب الطلاب سيتمكنون من الحصول على الدرجات النهائية.

وفى صباح اليوم فور بداية الامتحان تداولت مجموعة من جروبات المعلمين وطلاب الثانوية العامة على «واتس آب»، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان الديناميكا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليا.



من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع بشكل جيد صفحات التسريب للوقوف على حقيقة النموذج المسرب من عدمه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من سرّب الامتحان من الطلاب، والنشر من مسؤولي صفحات الغش.

وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.