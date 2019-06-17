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طلاب الثانوية| الديناميكا «قهرتهم» والفلسفة «بسطتهم»

«باقي ساعة.. باقي نصف ساعة.. باقي ربع ساعة» المراقبون صنعوا حالة من التوتر والقلق للطلاب بالـ«الديناميكا».. و«الأحياء والفلسفة» فى مستوى الطالب المتوسط والوقت كاف جدا
تحرير:أمين طه ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا، وذلك بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة الأجنبية- اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء» خلال الأيام الماضية، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 4 يوليو.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني. رصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار
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نقابة-الصيادلة

أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة

تفاقمت الأزمة بين نقابة البيطريين ونقابة الصيادلة حول اختصاصات هيئة الدواء الجديدة، وطالبت نقابة البيطريين بضرورة تمثيل البيطريين داخل الهيئة. وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت بشأن مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء داخل لجنة الصحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تتحفظ على بعض البنود من مسودة القانون، مع أننا نحاز تماما للدولة فى إنشاء الهيئة العليا للدواء وتنظيم سوق الدواء فى مصر وحمايته من العشوائية، لكن يجب أن يكون هناك تمثيل للأطباء البيطريين داخل الهيئة.
اشرف-رسلان (2)

السكك الحديدية تعلن عدم قبول دفعات جديدة بمعهد وردان

أعلنت هيئة السكة الحديد، عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام 2020/2019 نظرا لقيام الهيئة فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل، وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي اليوم، أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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